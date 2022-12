Le Brexit met fin à la libre circulation entraînant des pénuries de main-d’œuvre mais pas de croissance des salaires, préviennent les conseillers du gouvernement

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La fin de la libre circulation dans l’UE a provoqué un “choc” sur le marché du travail britannique et a affaibli la croissance des salaires, ont déclaré les conseillers du gouvernement en matière de migration.

Dans son rapport annuel, le Comité consultatif sur les migrations (MAC) a déclaré que le gouvernement n’avait “aucune stratégie cohérente et globale” pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre qui frappent l’économie.

Le rapport du comité gouvernemental a révélé que la croissance des salaires dans les secteurs les plus dépendants de la main-d’œuvre de l’UE avant le Brexit était en fait inférieure à la croissance des salaires dans le reste de l’économie.

L’hôtellerie, l’agriculture, la logistique et la fabrication ont tous été à la traîne de la croissance des salaires médians au Royaume-Uni malgré l’affichage d’un grand nombre de postes vacants et la dépendance aux travailleurs de l’UE.

Le comité a déclaré que les données montraient “que les postes vacants élevés ne se traduisent pas automatiquement par des salaires plus élevés” et qu’il était “irréaliste” de s’attendre à ce que les salaires augmentent de façon permanente sans augmenter les prix ou augmenter la productivité.

“La fin de la liberté de circulation a constitué un choc d’offre de main-d’œuvre pour l’économie britannique, en particulier pour les secteurs les plus dépendants des travailleurs nés dans l’EEE”, indique le rapport de la commission.

Il a déclaré que le point auquel les pénuries de main-d’œuvre du Brexit avaient frappé avait été exacerbé par la pandémie de Covid-19, car elle encourageait les travailleurs ayant un statut établi à rentrer chez eux.

Le comité a déclaré que certains employeurs pourraient essayer d’attirer de nouveaux travailleurs en augmentant les salaires, mais qu’il y avait “des obstacles importants à cela”, dans la mesure où “ces secteurs n’étaient peut-être pas traditionnellement attrayants pour les travailleurs domestiques et les employeurs peuvent faire face à une concurrence plus intense avec chacun l’autre sur un bassin de main-d’œuvre relativement fixe ».

Dans certains secteurs, il y aurait une “baisse relative” du travail avec moins de production en raison du manque de travailleurs disponibles, ont-ils déclaré.

Mais le comité a mis en garde contre l’introduction de nouvelles voies de visa pour les travailleurs à bas salaire pour des secteurs particuliers, arguant que cela pourrait avoir des “conséquences imprévues” et conduire à l’exploitation.

Ailleurs dans le rapport, la commission a détaillé comment les visas liés à des emplois particuliers pouvaient comporter un risque élevé d’exploitation en créant une “dépendance” vis-à-vis d’un employeur.

Au lieu de cela, le gouvernement devrait simplement accepter que certains emplois ne soient plus “économiquement viables”, a-t-il soutenu.

« Sans liberté de mouvement, bon nombre de ces emplois n’auraient peut-être pas existé et pourraient cesser d’exister à l’avenir – et la période d’adaptation aux nouvelles conditions du marché du travail pourrait être difficile. Ce n’est pas nécessairement une évolution négative, et il n’y a aucune raison évidente pour que la plupart des industries du secteur privé aient une taille particulière », ont-ils déclaré.

“Dans le contexte d’un nombre croissant de postes vacants, mais d’une inactivité économique constamment élevée et d’une récession imminente, le MAC estime que le gouvernement devrait résister aux appels à ouvrir de nouvelles routes pour les visas sans justification économique solide et en fait annuler la fin du FoM sur une base sectorielle.

“Les itinéraires des travailleurs à bas salaires ont des conséquences imprévues importantes, et nous ne sommes pas convaincus que le gouvernement sera en mesure d’empêcher l’exploitation des travailleurs migrants dont le visa les lie à des emplois à bas salaires.”

Il a ajouté: “Il est décevant qu’il y ait un manque de réflexion commune au sein du gouvernement, en coopération avec le secteur privé, sur la manière de gérer et de résoudre de manière proactive les pénuries sur le marché du travail.

“Il n’existe pas de stratégie cohérente et globale pour les compétences et l’emploi qui s’appuie sur les acteurs des secteurs public et privé pour faciliter une infrastructure de compétences solide, permettre aux employeurs d’améliorer les salaires et les conditions et automatiser le cas échéant, et encourager les travailleurs inactifs à trouver un emploi.”

Le mois dernier, Jeremy Hunt, le chancelier, a reconnu que les pénuries de main-d’œuvre étaient un problème majeur pour l’économie britannique “créant des contraintes pour les entreprises qui constatent qu’elles ne peuvent pas employer les personnes dont elles ont besoin”.

Les pénuries de main-d’œuvre ont provoqué des perturbations majeures dans tous les secteurs au cours des deux dernières années, avec des pompes à essence à sec en raison d’un manque de chauffeurs de camions-citernes, des retards dans les aéroports en raison d’un manque de bagagistes et des bus annulés en raison d’un manque de chauffeurs.

Les fruits et légumes ont également été laissés pourrir dans les champs en raison du manque de cueilleurs, un travail auparavant effectué par une main-d’œuvre saisonnière venue de l’étranger.