MATLOCK, Angleterre, 2 février (Reuters) – Une société anglaise qui vend depuis longtemps ses mini barils de fromage enduits de cire directement aux consommateurs européens dit qu’elle ne peut plus le faire à cause du Brexit, la poussant à envisager de nouveaux investissements en France.

L’année dernière, la société Cheshire Cheese a vendu pour 180000 livres (247000 $) de camions artisanaux – le nom traditionnel du fromage en forme de baril – à des clients de l’Union européenne, mais le directeur général Simon Spurrell dit que ce n’est plus possible.

« C’est complètement parti. Pour le moment, nous avons simplement dû éteindre cette lumière », a déclaré Spurrell, entouré de vaches laitières à la crémerie de l’entreprise près de Matlock, dans le nord de l’Angleterre.

Londres et Bruxelles ont conclu un accord commercial de dernière minute en décembre dernier qui a évité les droits de douane à la frontière, mais de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites, ont averti que l’accord avait créé de nouveaux obstacles au commerce qui tuent les entreprises.

Spurrell ne peut plus vendre de coffrets cadeaux de fromage d’une valeur d’environ 25 livres à l’UE via sa boutique en ligne, car chaque envoi doit être accompagné d’un certificat sanitaire signé par un vétérinaire qui coûte 180 livres par envoi, quelle que soit sa taille.

La société a donc mis en attente des plans pour un nouveau centre de distribution d’un million de livres à Macclesfield, dans le nord de l’Angleterre, et envisage à la place de créer son propre hub en France, où elle peut toujours livrer en gros.

Le Premier ministre Boris Johnson a fait valoir que la Grande-Bretagne serait libre de faire du commerce mondial une fois qu’elle aurait libéré les chaînes de l’UE et a déclaré que les obstacles bureaucratiques posaient des problèmes de démarrage.

Mais pour de nombreuses entreprises qui ont construit des marchés dans le plus grand bloc commercial du monde pendant les 47 ans d’adhésion de la Grande-Bretagne, la nouvelle relation frappe les ventes et fait pression sur l’emploi et les investissements.

Les petites entreprises subissent le plus gros des retombées, des producteurs de bœuf spécialisés aux fabricants de chaussures et aux équipes de pêche.

Chez The Cheshire Cheese Company, qui vend un type de fromage friable enregistré pour la première fois il y a plus de 400 ans, les investissements récents dans des sites Web multilingues ont aidé les ventes en ligne européennes à bondir l’année dernière et ils prévoyaient une hausse de 40% cette année.

Spurrell pense que l’absence d’exemption des certificats coûteux pour les ventes directes aux consommateurs était un oubli alors que les négociateurs se sont précipités pour sceller l’accord. Il est en contact avec le gouvernement au sujet des difficultés auxquelles il est confronté, mais le temps presse.

