Les dirigeants de l’UE se réuniront jeudi pour un sommet critique afin de discuter de la poursuite de la coordination sur le COVID-19, le changement climatique, la sécurité et les relations extérieures.

La réunion de Bruxelles sera la première physique depuis octobre après une nouvelle série de verrouillages et de mesures pandémiques imposées le mois dernier.

Mais avec les négociations sur le Brexit et le budget de l’UE toujours dans l’impasse, le sommet devrait être éclipsé par ces deux problèmes.

Il y a cependant de l’espoir dans les cercles bruxellois que le dîner de mercredi soir du Premier ministre britannique Boris Johnson avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen à Bruxelles pourrait permettre aux négociateurs de finalement s’entendre.

Mais le processus est finement équilibré selon Jannike Wachowiak, analyste politique au European Policy Centre.

Elle a déclaré: « Nous sommes certainement arrivés à un carrefour maintenant, car les négociations techniques sont allées aussi loin que possible à ce stade et nous savons que plus de 95% du texte juridique est censé être rédigé.

« Mais nous sommes toujours confrontés aux mêmes points de friction auxquels nous avons été confrontés pendant des mois et des mois, à savoir la pêche, ce que l’on appelle des règles du jeu équitables qui concernent des règles de concurrence loyale et la gouvernance de l’ensemble de l’accord.

« Et nous devons résoudre ces derniers points de friction par une intervention politique. »

Il y a aussi plus d’espoir après qu’un diplomate de l’UE a annoncé qu’un accord avait été conclu entre Varsovie, Budapest et Berlin et que les dirigeants accepteraient un compromis jeudi pour aider à débloquer le fonds de relance de la pandémie de 750 milliards d’euros et le budget de 1,1 milliard d’euros, que la Hongrie et la Pologne opposent leur veto à un mécanisme d’État de droit qui a été inséré par les députés européens et qui lie la réception de fonds européens au respect des valeurs fondamentales de l’Union.

Cependant, de nombreux législateurs européens attendent maintenant un accord, y compris la députée néerlandaise Kati Piri, qui a déclaré à Euronews qu’elle pensait que la Hongrie et la Pologne avaient cédé à la pression. Elle a déclaré: « 72 pour cent des citoyens hongrois soutiennent la demande lorsque vous donnez des fonds européens, il doit y avoir des conditions sur l’état de droit ».

Piri a ajouté: « Ce n’est pas quelque chose que nous faisons pour les Néerlandais, les Allemands ou les Français dans l’Union européenne. Nous le faisons pour nous assurer que lorsque le financement est disponible, il parvient aux Hongrois et aux Polonais qui en ont besoin. fonds. »