Le Brexit est voué à l’échec, selon le journal préféré de Boris Johnson

Les conservateurs ont tellement “haché” le Brexit que le projet est probablement “irrécupérable”, selon le journal préféré de Boris Johnson.

Une chronique éditoriale dans Le télégraphe – où travaillait auparavant M. Johnson et connu pour être son journal préféré – a suggéré que le Brexit était désormais voué à l’échec.

Admettant que “presque rien n’a été réalisé”, le journal favorable au Brexit a ajouté : “Sans aucun plan pour libérer son potentiel, il ne peut que s’aggraver, attisant les tensions en Irlande du Nord et étranglant les petites entreprises avec de la bureaucratie”.

“Il est temps pour le camp du Leave de commencer à dire l’indicible : les conservateurs ont tellement gâché le Brexit que le projet est probablement désormais irrécupérable”, a-t-il ajouté.

La colonne marque la montée du soi-disant « Bregret » ou « Regrexit », les sondages indiquant que de nombreux électeurs de Leave pensent que le Brexit va mal et qu’un nombre croissant sont favorables à la réintégration dans l’UE.

Un électeur conservateur sur trois (33%) pense que le Brexit a créé plus de problèmes qu’il n’en a résolus, selon un sondage Opinium début janvier. Un sondage YouGov distinct a révélé que 30% des électeurs de Leave ont déclaré que le Royaume-Uni devrait désormais nouer des liens plus étroits avec Bruxelles.

Le gourou des sondages, Sir John Curtis, a déclaré que sa propre analyse des sondages montrait un soutien pour rejoindre l’UE à 57% et rester à 43% si un autre référendum avait lieu, après avoir augmenté régulièrement au cours de l’année écoulée.

“Je crains qu’il soit plus probable que nous finissions par rejoindre l’UE – et plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent”, a écrit Le télégrapheC’est Sherelle Jacobs. “Pas pour les raisons que croient les alt-Remainers, mieux exprimées à travers leur cliché préféré : personne n’a voté pour être plus pauvre.

« Le vrai problème, c’est que personne n’a voté pour que rien ne change. Et le Brexit n’a pas entraîné le type de réinitialisation nationale à laquelle des millions de personnes s’attendaient. Au lieu de cela, cela commence à avoir l’air légèrement nul, voire inutile.

Cela vient alors qu’un nouveau rapport conjoint des principaux groupes de réflexion économiques a révélé que les règles post-Brexit ont entraîné un manque d’environ 330 000 travailleurs au Royaume-Uni et ont contribué à alimenter l’inflation.

La fin de la libre circulation “contribue de manière significative” aux pénuries de main-d’œuvre actuelles, selon l’étude menée par le Royaume-Uni dans une Europe en mutation et le Centre pour la réforme européenne.

Les universitaires ont constaté que les secteurs peu qualifiés – dont l’hôtellerie, la vente au détail, la construction et les transports – avaient été durement touchés par la perte de travailleurs de l’UE après le Brexit.

“Dans l’ensemble, le nouveau système fonctionne globalement comme l’ont promis les défenseurs du congé”, ont déclaré les co-auteurs, le professeur Jonathan Portes et John Springford, qui ont déclaré que les règles en matière de visas étaient “trop ​​onéreuses pour compenser la perte de libre circulation dans les secteurs peu qualifiés de l’économie”. ”.

Pendant ce temps, le président de l’Asda, Stuart Rose, a déclaré mardi que le Royaume-Uni souffrait de l’impact “catastrophique” du Brexit et devrait envisager une relation commerciale plus étroite avec Bruxelles.

« Je peux le sentir – nous avons souffert. Je pense que nous sommes la seule économie du G7, peut-être du G20, qui n’a en fait pas encore retrouvé ses niveaux d’avant Covid. Cela vous dit quelque chose », a déclaré Lord Rose à LBC.

Le pair conservateur a déclaré que le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE “ne se déroulait pas bien”, ajoutant: “Nous pouvons l’appeler l’accord de Mickey Mouse en ce qui me concerne. Ce que nous devons faire, c’est avoir une relation commerciale plus solide. »