Le ministre français des Finances a affirmé que c’est le Royaume-Uni qui perdrait gros du Brexit, alors que le Royaume-Uni et l’UE tentent de surmonter des différences importantes et de conclure un accord commercial dans le cadre de négociations prolongées et de dernière minute.

S’exprimant sur France Info TV, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a utilisé une phrase inventée par John le Carré récemment décédé, qualifiant le départ du Royaume-Uni de l’UE de «folie politique, économique et historique, »Et déclarant que«Le Brexit est une folie. »

Interrogé sur l’impact d’un Brexit sans accord, le ministre des Finances a déclaré qu’il pensait « les grands perdants du Brexit seront les Britanniques», Prévoyant qu’il aura un effet mineur sur le PIB de la France, tandis que le Royaume-Uni connaît une baisse significative.

Le Maire a critiqué à plusieurs reprises la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, exhortant les États membres plus tôt cette année à faire «plus de concessions”Dans les négociations commerciales, car il estime que cela est inutile et pourrait être préjudiciable pour le bloc. En 2018, il a également attaqué le Premier ministre Boris Johnson et ceux qui ont poussé au Brexit, les accusant d’être des menteurs qui cachaient les vraies conséquences du Brexit au public.

L’avertissement du ministre français de l’Économie au Royaume-Uni intervient alors que la Grande-Bretagne et l’UE restent dans une impasse tendue, ayant été forcées de prolonger la date limite de dimanche pour un accord commercial, après qu’il est devenu clair qu’il restait encore des problèmes majeurs non résolus. Bien que les deux négociateurs s’accordent à dire qu’il est important de faire un effort supplémentaire pour trouver une solution à l’impasse, aucune des deux parties n’a exprimé sa volonté de reculer.

Le Royaume-Uni et l’UE n’ont pas fixé de nouvelle date limite pour la conclusion des pourparlers, mais la période de transition se termine à 23 heures GMT le 31 décembre, et il faut prévoir du temps pour que tout accord soit convenu par le Royaume-Uni, l’Union européenne et les parlements des membres. États. Si aucun accord n’est conclu à temps, les deux parties commenceront à négocier selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), avec des tarifs appliqués sur les marchandises échangées de l’autre côté du canal.

