Michael Gove, le ministre en chef responsable de la mise en œuvre du Brexit, a déclaré lundi à la BBC: «Je suis sûr qu’il y a un moments cahoteux, mais nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour aplanir le chemin. «

Si le chaos dans les ports de la Manche la semaine dernière était un prologue – trébuché par la France fermant ses frontières alors que la variante nouvellement mutée du coronavirus se propageait « hors de contrôle » en Grande-Bretagne – alors beaucoup s’attendent à une perturbation des connexions de fret. entre la Grande-Bretagne et le continent.

Mais plus de quatre ans après que la Grande-Bretagne a voté en faveur de la scission – et après des milliers de manchettes effrayées, furieuses, nationalistes et furieuses – quelle est la prochaine étape pour l’homme ordinaire? Les réponses peuvent être surprenantes. Des choses vont arriver. Mais seront-ils ressentis?

Question: Que signifie le Brexit pratiquement pour le Britannique moyen?

R: Comme il semble maintenant, pas beaucoup.

Question: Vraiment? Qu’arrive-t-il à la «liberté de mouvement»?

R: C’est le gros problème. La liberté de mouvement a disparu. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que « reprendre le contrôle » signifiait reprendre le contrôle des frontières et de l’immigration. L’Europe a répondu en nature.

Ainsi, à partir du 1er janvier, les Britanniques ne seront plus membres de l’Union européenne avec tous les droits et responsabilités, mais membres d’un «pays tiers».

Les Britanniques ne pourront plus faire leurs bagages librement et s’installer en Europe, comme s’il n’y avait pas de frontière, chercher un emploi, louer une maison, commencer une vie ou prendre leur retraite, sans une pile de permis. Les Européens ne pourront pas non plus faire de même en Grande-Bretagne. Pour ceux qui souhaitent déménager et travailler, des visas et des documents sont nécessaires.

Q: Qu’arrivera-t-il au touriste anglais qui ne reste qu’une semaine sous le soleil d’Espagne?

R: Rien de vraiment. Les citoyens britanniques sont autorisés à rester dans l’UE pendant 90 jours sur une période de 180 jours sans visa. Il en va de même pour les citoyens européens en visite en Grande-Bretagne.

Incidemment, les mêmes règles s’appliquent à un citoyen américain voyageant en Grande-Bretagne ou en Europe.

Ils doivent également être sur leur passeport pendant au moins six mois avant de voyager.

Q: Que se passe-t-il si les Britanniques prennent ces vols bon marché vers Berlin ou Barcelone?

Les détenteurs de passeports britanniques ne pourront plus utiliser la voie de contrôle des passeports (parfois, pas toujours) plus rapide des citoyens de l’UE dans les aéroports. Cela signifie qu’ils sont traités comme des Américains arrivant en Europe.

Q: Quand ils arrivent, leurs téléphones portables cessent-ils de fonctionner?

R: Non. Le Guardian rapporte: «L’itinérance gratuite des données des téléphones portables prendra fin. Cependant, les clients britanniques peuvent remarquer peu de changement. Les quatre principaux opérateurs britanniques – EE, 02, Vodafone et Three – ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance. «

Question: les permis de conduire britanniques dans les pays de l’UE sont cassés?

R: Les Britanniques peuvent toujours utiliser leur permis de conduire en Europe. Pour le moment, ils n’ont pas besoin d’un permis de conduire international, comme on le craignait autrefois. Ils ont besoin d’une preuve d’assurance, en particulier d’une « carte verte », qui stipule que la voiture et le conducteur sont couverts en Europe.

Question: Et M. Bigglesworth? Les animaux britanniques peuvent-ils voyager en Europe?

A: pas plus passeports pour animaux de compagnie pour les Britanniques. Un chien, un chat ou un furet doit être micropuce, vacciné contre la rage et contrôlé par un vétérinaire, qui délivre un certificat de santé animale, déclare le gouvernement britannique (ce qui n’est pas très différent des exigences du passeport pour animaux de compagnie).

Question: Qu’arrivera-t-il aux Britanniques qui vivent déjà en Europe? Et les Européens qui vivent en Grande-Bretagne?

R: L’accord de retrait précédemment convenu protège les droits des deux de rester, mais ils doivent demander un «statut permanent» pour continuer à vivre en Grande-Bretagne et dans la majeure partie de l’Union européenne. L’immigration se poursuit, bien sûr. Ce ne sera tout simplement pas aussi simple.

Selon les Nations Unies, environ 1,3 million de personnes nées en Grande-Bretagne vivent dans 27 États membres de l’Union européenne – principalement l’Espagne et la France. Et 3,7 millions de citoyens européens vivent en Grande-Bretagne. Ils ne doivent pas y aller.

Q: Les vins français et les olives espagnoles coûteront-ils plus cher dans un supermarché britannique?

R: La conclusion réussie de l’accord sur le Brexit signifie pas de tarifs ni de quotas pour les marchandises échangées entre la Grande-Bretagne et l’Europe. Pourtant, il y aura plus d’inspections sanitaires pour les denrées alimentaires, plus de déclarations douanières et plus de formalités administratives, de sorte que les prix peuvent augmenter en plus des retards, en particulier dans les premiers mois. Mais le président de Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne, a dit à la BBC lundi, ces coûts «se feront à peine sentir» par les consommateurs.

Q: Qu’adviendra-t-il des soins de santé pour les citoyens britanniques voyageant à l’étranger?

R: Avant le Brexit, les citoyens britanniques titulaires d’une carte européenne d’assurance maladie pouvaient recevoir des soins médicaux du gouvernement lorsqu’ils voyageaient dans l’Union européenne. C’était bon pour les urgences et les conditions préexistantes. Lorsque ces cartes expireront – et 27 millions auront été émises – le gouvernement britannique promet un remplacement: la carte UK Global Health Insurance.

« Cela permet un traitement médical public si des personnes tombent malades ou ont un accident pendant leurs vacances dans l’UE, en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein », Times of London rapporté, citant une source du ministère de la Santé et des Affaires sociales déclarant que les détails «seraient présentés en temps voulu».

Q: Qu’arrive-t-il aux étudiants universitaires?