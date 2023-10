Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

L’industrie britannique de la beauté a subi une baisse de 850 millions de livres sterling de ses exportations vers l’UE depuis le Brexit, selon d’éminents économistes.

Les experts ont déclaré que le secteur avait souffert de blocages douaniers et d’une augmentation des coûts administratifs depuis que le Royaume-Uni a quitté le bloc en janvier 2020.

L’étude d’Oxford Economics, commandée par le British Beauty Council, a révélé un déclin marqué des exportations vers les pays de l’UE, malgré la stabilité des ventes dans le reste du monde.

L’étude a également révélé que le déclin du nombre de travailleurs dans l’UE avait créé une pénurie de compétences dans le secteur, tandis que les petites entreprises de beauté ont été « touchées de manière disproportionnée » par les barrières post-Brexit.

“Le Covid n’est pas le problème, c’est le Brexit qui est le problème”, a déclaré Millie Kendall, chef du British Beauty Council, à Bloomberg. « Les gens se sont retirés des territoires. »

Sarah Chapman, fondatrice de Skinesis, a déclaré au site Internet que sa société avait cessé d’exporter vers l’Espagne et avait été confrontée à des problèmes majeurs pour vendre à l’Italie et à d’autres pays.

« Nos distributeurs insistent désormais vraiment sur le fait qu’à moins que nous créions un entrepôt européen, ils ne travailleront pas avec nous », a-t-elle déclaré. “Une fois que quelqu’un a acheté chez vous, s’il faut autant de temps pour obtenir un produit, il n’achète plus directement chez vous.”

L’organisme industriel a partagé le rapport lors de la semaine britannique de la beauté, révélant que Kate Moss était sa nouvelle ambassadrice mondiale.

Selon la dernière étude de la Chambre de commerce britannique (BCC), 49 pour cent des exportateurs britanniques ont eu du mal à augmenter leurs ventes.

Parmi les petits et moyens fabricants, environ 28 pour cent ont signalé une diminution de leurs exportations au dernier trimestre, tandis que 45 pour cent n’ont signalé aucun changement.

“La réalité est que si l’on veut que les entreprises britanniques prospèrent, nous devons exporter davantage, c’est aussi simple que cela”, a déclaré William Bain, directeur commercial de la BCC.

« Mais la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le Brexit, les barrières commerciales non tarifaires et les vents contraires mondiaux ont rendu la situation plus difficile au cours des dernières années… nous devons réexaminer les moyens d’améliorer les échanges avec l’UE. »

Cela survient alors que Kemi Badenoch, le secrétaire aux Affaires et au Commerce, se rend à Osaka, au Japon, pour le sommet commercial du G7. La ministre a déclaré qu’elle n’était « pas du tout inquiète » du fait que les travaillistes ternissent l’image traditionnelle des conservateurs en tant que parti des affaires.

Mme Badenoch a déclaré que Sir Keir Starmer « n’a pas fait ses devoirs » et « suppose que l’UE est la réponse à tout ».