LONDRES – Il a fallu 11 mois exténuants aux négociateurs britanniques et européens pour définir les termes d’un accord commercial post-Brexit. Mais à bien des égards, l’accord est déjà dépassé depuis quatre ans et demi.

Le monde a radicalement changé depuis juin 2016, lorsqu’une petite majorité de Britanniques a voté pour quitter l’Union européenne, tentés par l’argument selon lequel le pays prospérerait en se débarrassant des chaînes bureaucratiques de Bruxelles.

À cette époque, la vision d’une Grande-Bretagne agile et indépendante – libre de développer des industries rentables de nouvelle génération comme l’intelligence artificielle et de conclure ses propres accords commerciaux avec les États-Unis, la Chine et d’autres – était un argumentaire de vente séduisant. Les boucaniers du Brexit ont promis de créer une «Grande-Bretagne mondiale».

C’était avant la montée en puissance anti-immigrés et anti-mondialiste du président Trump et d’autres dirigeants populistes qui ont érigé des barrières au commerce et à l’immigration et que les pays se sont repliés sur eux-mêmes. C’était avant que la pandémie de coronavirus ne révèle les vulnérabilités de chaînes d’approvisionnement lointaines, alimentant les appels pour ramener les industries stratégiques au pays et repliant le mondialisme.