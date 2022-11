Le Brexit est en partie responsable de la forte inflation, selon un économiste de la Banque d’Angleterre

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Brexit est en partie responsable des niveaux élevés d’inflation au Royaume-Uni, a déclaré l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre.

Huw Pill a déclaré que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE avait un impact sur les prix, l’inflation alimentaire ayant grimpé à 12,4% pour atteindre un nouveau record pendant la crise du coût de la vie.

“Le Brexit a probablement réduit une partie de la pression concurrentielle sur le marché des biens, car il est simplement plus difficile d’importer des choses au Royaume-Uni depuis l’Europe… cela s’est probablement avéré quelque peu inflationniste”, a déclaré l’économiste en chef lors d’une conférence mercredi.

Interrogé sur la contribution plus large du Brexit aux difficultés économiques de la Grande-Bretagne, M. Pill a ajouté: «Le Brexit joue un rôle, mais je ne pense pas que ce soit toute l’histoire et probablement seulement une partie de l’histoire. Mais à mon avis, cela a eu un certain effet.

Il a également déclaré à la conférence sur la comptabilité de l’ICAEW que le Brexit avait rendu plus difficile pour les entreprises d’embaucher du personnel de l’UE – se demandant si le passage aux migrants non européens avait été aussi «productif» pour l’économie britannique.

“Je pense que la question de savoir si ces personnes sont aussi immédiatement productives et fongibles sur le marché du travail est au moins sujette à caution”, a déclaré M. Pill.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de la Banque d’Angleterre ont déclaré aux députés du comité restreint du Trésor que l’impact du Brexit frappait le commerce britannique dans le monde entier.

“Il est indéniable maintenant que nous assistons à un ralentissement beaucoup plus important du commerce au Royaume-Uni par rapport au reste du monde”, a déclaré Swati Dhingra, membre externe du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque.

« Il y a aussi le côté exportations de services… là encore, on assiste à une très forte stagnation. Nous enregistrons certainement des performances inférieures à la tendance en termes de chiffres d’exportation, en termes d’importations, même probablement un peu plus que cela », a-t-elle ajouté.

Catherine Mann, un autre membre du MPC, a déclaré que les petites entreprises étaient les plus durement touchées par le Brexit en raison de la paperasserie supplémentaire, ce qui a également contribué à l’inflation.

La dernière analyse montre que la croissance des exportations britanniques est bien inférieure à celle d’autres grandes économies, dont l’Allemagne et la France, malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles le Brexit stimulerait les affaires britanniques à l’étranger.

Les chiffres rassemblés par la Commons Library montrent que les exportations commerciales du Royaume-Uni n’ont augmenté que de 24,4% entre 2010 et 2021, le taux de croissance le plus bas parmi les pays du G7 à l’exception du Japon. L’UE a enregistré une croissance moyenne des exportations de 35,5 % au cours de la même période.

L’Institut Tony Blair a déclaré que les sombres performances économiques de la Grande-Bretagne montraient qu’il était temps pour Rishi Sunak de “revisiter” l’accord commercial sur le Brexit déjà conclu avec l’UE dans le cadre d’un effort visant à forger des liens économiques plus étroits avec le bloc.

Cela survient alors que l’inflation des aliments s’est considérablement accélérée, passant de 11,6 % en octobre à 12,4 % – le taux le plus élevé jamais enregistré alors que la flambée de l’énergie, des aliments pour animaux et des coûts de transport a fait grimper les prix.

“L’hiver s’annonce de plus en plus sombre alors que les pressions sur les prix se poursuivent sans relâche”, a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, affirmant que les familles réduiraient leurs dépenses saisonnières.