Cette fois, il n’y a pas de célébrations de masse – ni de deuil public – de l’événement. Les restrictions en cas de pandémie ont mis fin au type de scènes qui ont accueilli le départ du Royaume-Uni de l’UE en janvier dernier.

Ce moment était en grande partie technique, symbolique. Onze mois plus tard, celui-ci apporte un changement réel, tangible et immédiat.

Le changement de pouvoir qui a fait signe depuis que le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne en juin 2016, intervient enfin à partir du jour de l’An.

La période de transition post-Brexit, qui a permis au Royaume-Uni de rester temporairement attaché à la plupart des règles de l’UE, a expiré à minuit (heure du Royaume-Uni) le 31 décembre.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie du marché unique et de l’union douanière de l’UE. Les gens et les entreprises remarqueront enfin la différence – plus de quatre ans et demi depuis le référendum britannique sur l’UE – des changements importants commencent à intervenir.

Vivre, voyager, travailler ne sera pas pareil

L’impact sera ressenti par des millions de personnes ayant des liens entre le Royaume-Uni et l’UE alors qu’elles vivent, voyagent, travaillent et étudient dans des pays autres que le leur.

Le principe de la libre circulation de l’UE ne s’applique plus au Royaume-Uni, qui introduira une nouvelle politique d’immigration.

Les voyages entre le Royaume-Uni et le continent, et vice-versa, sont soumis à de nouvelles restrictions – avec de nouvelles règles concernant les passeports, la durée du séjour, les soins de santé, la conduite, l’assurance, les frais de téléphonie mobile et les voyages pour les animaux de compagnie.

Travailler dans les territoires de chacun peut exiger un visa et les qualifications professionnelles peuvent ne plus être reconnues au-delà des frontières. Le Royaume-Uni quitte le programme d’échange d’étudiants Erasmus + de l’UE.

Les droits de résidence des ressortissants de l’UE vivant actuellement au Royaume-Uni – et des Britanniques vivant sur le continent – sont déjà protégés. Mais les gens ne pourront plus se déplacer librement entre le Royaume-Uni et l’UE à l’avenir.

Gibraltar reste dans la zone Schengen sans frontières de l’UE à la suite d’un accord de dernière minute avec l’Espagne.

Pour les entreprises, de nouvelles formalités administratives vont mordre

La décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE lui permet de mettre en œuvre une politique commerciale indépendante en dehors du bloc.

Mais entre les deux principaux partenaires commerciaux, il y aura de nouvelles barrières. Les nouvelles règles aux frontières impliqueront des déclarations en douane et des contrôles des marchandises.

La provenance des produits deviendra importante: les règles d’origine auront un effet d’entraînement sur les chaînes d’approvisionnement, tandis que la TVA sera due sur les importations.

Au lieu d’un cadre réglementaire unique, il y en aura désormais deux, ce qui entraînera de nouveaux contrôles et contrôles au fur et à mesure que le Royaume-Uni se fraye un chemin au-dessus des normes.

Une combinaison d’accumulation de stocks et de fermetures pandémiques des frontières a entraîné des embouteillages dans les routes menant aux ports de la Manche à l’approche de la fin de la période de transition, et on craint une nouvelle perturbation des chaînes d’approvisionnement à partir de janvier.

Un accord commercial de dernière minute voit « le bord de la falaise »

L’accord UE-Royaume-Uni post-Brexit sur le commerce et les futurs liens conclus la veille de Noël préserve un accès sans droits de douane et sans contingent aux marchés de chacun.

Il a banni la menace d’un «scénario de non-accord» catastrophique qui aurait pu envoyer des milliers d’entreprises au mur.

Cependant, il est livré avec de nombreuses conditions. Les deux parties peuvent diverger sur les goûts de l’emploi et des normes environnementales, mais il existe des garde-fous – un «mécanisme de rééquilibrage» régi par l’arbitrage – pour garantir une concurrence loyale.

Le Royaume-Uni dépasse le cadre du droit de l’UE ou de la Cour européenne de justice (CJCE). Mais des contestations sont possibles devant les tribunaux respectifs et des mesures punitives peuvent être prises si les subventions faussent les échanges.

Et pour les industries de services – très importantes pour le Royaume-Uni – une incertitude supplémentaire apparaît, car l’accord ne contient que des engagements vagues. Les services financiers ne sont pas du tout couverts et doivent être traités par un processus distinct.

Science et sécurité: poursuite de la coopération

Au-delà du commerce, la coopération scientifique se poursuivra, le Royaume-Uni étant toujours membre payant du programme européen Horizon Europe pendant sept ans. Il restera également dans Copernicus et Euratom.

Il y aura toujours des enquêtes policières transfrontalières et des forces de l’ordre. Le Royaume-Uni restera dans certains programmes d’échange de sécurité de l’UE, mais ne fera plus partie du mandat d’arrêt européen ou d’Europol.

Le Royaume-Uni restera également dans la Convention européenne des droits de l’homme.

La liberté de pêcher

L’accord commercial a instauré une période de transition de cinq ans et demi pour la pêche. Pendant ce temps, l’accès de l’UE aux eaux britanniques sera réduit d’un quart et les quotas britanniques seront augmentés.

Des négociations annuelles auront alors lieu, mais l’UE peut prendre des mesures de rétorsion si l’accès est encore réduit.

Nouveau statut pour l’Irlande du Nord

Bien que faisant partie du Royaume-Uni, l’Irlande du Nord commence néanmoins à mettre en œuvre de nouvelles formalités frontalières avec la Grande-Bretagne afin de maintenir une frontière terrestre ouverte avec la République d’Irlande, membre de l’UE.

En décembre, un accord a été conclu entre le Royaume-Uni et l’UE sur la mise en œuvre des dispositions contenues dans l’accord de divorce de 2019 qui a scellé la sortie du Royaume-Uni du bloc.

Une fête pour certains, un réveil pour d’autres

Comme on pouvait s’y attendre, les politiciens britanniques et européens voient le jour et sa signification de manière contrastée:

« Nous allons ouvrir … un nouveau chapitre de notre histoire nationale, conclure des accords de libre-échange dans le monde entier … et réaffirmer la Grande-Bretagne mondiale comme une force libérale et tournée vers l’extérieur pour le bien. Se détacher de l’UE n’est qu’une prélude à la plus grande tâche d’établir notre nouveau rôle. » – Boris Johnson, Premier ministre britannique.

«Mes collègues du Groupe de recherche européen se sont battus longtemps et durement pour ce jour … Tout ce que nous avons toujours voulu, c’est une chose: vivre dans un pays libre qui élit son propre gouvernement et élabore ses propres lois ici au Parlement, puis vit sous eux en paix. » – Mark François, député eurosceptique conservateur.

« Aujourd’hui est une victoire pour un populisme nationaliste empoisonné sur l’internationalisme libéral fondé sur des règles et c’est une très mauvaise et pour moi très douloureuse. » – Roger Liddle, membre de l’opposition du Parti travailliste à la Chambre des lords.

« Nous étions européens avant d’être britanniques … Avec le temps, ce pays, l’Écosse, reviendra à l’UE. Et ce faisant, nous ferons simplement le choix que nous avons fait pendant des siècles. » – Michael Russell, président, Scottish National Party (SNP).

« C’est un jour qui sera historique, qui sera triste … Mais il faut aussi regarder vers l’avenir. Il faut tirer un certain nombre de leçons du Brexit, à commencer par des mensonges, je pense, qui ont été racontés aux Britanniques. Et nous verrons que ce qui a été promis – une sorte de liberté totale, un manque de restrictions, d’influence – je pense que cela n’arrivera pas. » – Clément Beaune, ministre de l’Europe de la France.