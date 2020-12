Pour Mathieu Pinto, un pêcheur français de 28 ans, un Brexit sans accord aura un impact désastreux sur son droit de pêcher dans les eaux britanniques, où il dit gagner «entre 70% et 80%» de son revenu annuel.

Pinto est situé dans la ville côtière française de Boulogne, qui abrite le plus grand centre de transformation du poisson d’Europe. Il venait de rentrer d’une nuit de pêche aux limaces de mer ou aux buccins lorsqu’il s’est entretenu avec l’Associated Press. Il craint que sa vie dans l’entreprise familiale ne soit comptée.

«(Un Brexit sans accord) nous affectera déjà énormément. Et puis nous devrons partager nos eaux françaises avec les étrangers aussi », a-t-il déclaré.

Cela signifierait se battre pour le poisson dans la zone maritime française aux côtés des voisins du nord de l’UE des Pays-Bas et de la Belgique, ce qui, selon lui, pourrait créer une situation incroyablement tendue. Il n’y a tout simplement pas assez de prises pour circuler sans accès aux eaux britanniques, a-t-il déclaré.

L’Irlande et le Danemark font également partie des pays directement touchés par la fermeture potentielle des eaux britanniques.

Selon les règles actuelles de l’UE, les pays de l’UE peuvent actuellement pêcher dans la zone maritime britannique, comme ils le font depuis des décennies. Mais la surexploitation de ces règles – et des mers – a conduit à une forte baisse du nombre de poissons. Et le pêcheur britannique aussi. Sauver les eaux britanniques pour les pêcheurs britanniques est devenu un cri de ralliement et a alimenté le vote du Brexit pour que le Royaume-Uni quitte le bloc. Depuis lors, les règles de pêche sont restées un problème majeur au cœur de l’impasse du Brexit.