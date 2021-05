Le Brexit cause des difficultés à plus de 60% des entreprises britanniques – rapport

Plus de trois entreprises britanniques sur cinq (61%) font état de difficultés dues au Brexit, entraînant une hausse des coûts, des prix plus élevés pour les consommateurs et une compétitivité réduite, selon un nouveau rapport.

Près d’un quart (24%) des entreprises exportatrices ont déclaré que le Brexit avait entraîné une baisse des ventes vers l’UE, tandis qu’un tiers ont déclaré que les importations en provenance du continent étaient en baisse.

Fondamentalement, l’étude de la London School of Economics s’est appuyée sur des données d’enquêtes en temps réel sur les entreprises de la CBI allant jusqu’en avril, bien au-delà des «problèmes de démarrage» liés à la sortie du 1er janvier du marché unique et de l’union douanière.

L’étude du Centre for Economic Performance de la LSE a révélé que 37% des entreprises britanniques signalaient des retards dus au Brexit.

Plus d’un tiers (36%) ont déclaré avoir dû faire face à des frais de douane et administratifs supplémentaires.

Et près d’un quart (22%) ont déclaré subir des niveaux plus élevés de contrôles réglementaires.

L’étude a révélé que ce n’était pas seulement à la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE que des problèmes étaient rencontrés, 20% des entreprises signalant une difficulté accrue à transporter des marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Pendant ce temps, malgré l’assurance de Boris Johnson que son accord de commerce et de coopération avec Bruxelles ne signifiait pas de nouveaux droits de douane sur les exportations britanniques, environ 16% des entreprises ont déclaré qu’elles avaient dû payer des tarifs supplémentaires.

Le rapport suggère que cela peut résulter d’une incertitude générale concernant la politique tarifaire après le Brexit, ou du fait que le Royaume-Uni n’a réussi à reconduire que 63 des 70 accords commerciaux avec des pays tiers dont il a bénéficié en tant que membre de l’UE.

Et le rapport a révélé qu’il était «probable que le Brexit aura un impact considérable sur le commerce des services», bien que les données ne soient pas encore disponibles.

«Le pourcentage d’entreprises signalant des problèmes de Brexit liés au commerce des services est inférieur à ceux liés au commerce des marchandises, mais une proportion importante d’entreprises signalent des difficultés dans le commerce des services malgré une période de quatre ans pour se préparer à ces obstacles», a écrit les auteurs Josh De. Lyon et Swati Dhingra.

L’impact négatif du Brexit est masqué dans une certaine mesure par la reprise du Royaume-Uni de la pandémie de coronavirus, qui a conduit à une «augmentation notable de l’activité économique» en avril.

Les entreprises sont plus optimistes quant à leurs perspectives au cours des trois prochains mois qu’elles ne l’ont été à tout moment depuis le début de l’épidémie, selon le rapport.

«L’investissement dans le capital physique et humain sera crucial pour l’ajustement à long terme à Covid-19 et au Brexit», a déclaré M. De Lyon. «Nous constatons que dans le secteur manufacturier, plus d’entreprises prévoient d’augmenter les dépenses de formation des travailleurs et d’innovation au cours des 12 prochains mois que de les réduire – un renversement de la situation il y a un an.

«Mais dans le secteur des services, qui comprend l’hôtellerie et la vente au détail, les entreprises sont moins optimistes. Les données de janvier 2021 montrent que davantage d’entreprises de services devraient réduire leurs dépenses de formation que les augmenter au cours des trois prochains mois.

«Les preuves des chocs économiques précédents suggèrent que les personnes qui restent dans les entreprises ou les industries touchées par le choc souffrent plus que celles qui sont capables de faire la transition vers d’autres industries. Les programmes de formation et d’aide à l’adaptation peuvent faciliter ces transitions. »

Et le Dr Dhingra a ajouté: «Les preuves de notre rapport montrent que le Brexit a joué un rôle dans la forte baisse du commerce britannique en 2021, avec une part importante d’entreprises rencontrant des problèmes dans leurs échanges avec l’UE, tels que des retards à la frontière et des coûts administratifs lourds. . Cela s’est traduit par une hausse des coûts, des prix plus élevés et une compétitivité réduite.

«Le gouvernement devrait chercher à soutenir les entreprises dans la transition vers de nouvelles relations commerciales et à veiller à ce que l’augmentation des coûts à la frontière soit minimisée.»