Le Brexit blâmé pour les retards alors que les camionneurs et les voyageurs britanniques sont confrontés à l’embouteillage à Douvres

Londres

CNN

—



Le Brexit a contribué au blocage des voyageurs au début des vacances d’été au port de Douvres, ont déclaré des responsables français et britanniques, alors qu’une guerre des mots s’intensifie entre les deux pays en raison de retards de plusieurs heures à la frontière.

Les vacanciers et les poids lourds ont été laissés à l’arrêt dans les embouteillages en route vers le port du Kent, dans le sud de l’Angleterre, samedi, le port admettant qu ‘”aujourd’hui va être très occupé” et les voyageurs étant avertis des attentes de quatre heures.

Le Royaume-Uni et la France ont été enfermés dans une série de pointages du doigt sur la cause de l’embouteillage, les législateurs britanniques blâmant le personnel du côté français et les responsables français faisant un signe de tête à l’augmentation des contrôles douaniers après le Brexit.

« Les Britanniques ont raison de se plaindre, car il y a des embouteillages. Mais ce n’est pas la faute des Français, c’est la faute du Brexit”, a déclaré le député français de Calais Pierre-Henri Dumont à la radio publique française France Info.

“La réalité est que ce sont les premières vacances après le Brexit. Après la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne et sans restrictions de voyage dues à la pandémie de Covid… les forces frontalières françaises font des contrôles comme elles doivent le faire pour une entrée dans l’Union européenne et donc ça prend du temps”, a-t-il dit.

Le député français a également blâmé la taille du port de Douvres, qui, selon lui, est “trois fois plus petit que le port de Calais”.

Le directeur général du port de Douvres, Doug Bannister, a reconnu que le Brexit avait entraîné des retards, déclarant samedi à LBC que son équipe “reconnaît que nous sommes dans un environnement post-Brexit, ce qui signifie que les délais de transaction à travers les frontières vont prendre plus de temps”.

Mais les législateurs britanniques ont insisté sur le fait que le manque de personnel à Calais a obstrué la route à travers la Manche.

Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères et favorite pour remporter une course à deux pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre, a déclaré que “cette terrible situation aurait dû être entièrement évitable et est inacceptable”.

«Nous avons besoin d’une action de la France pour renforcer les capacités à la frontière afin de limiter toute nouvelle perturbation pour les touristes britanniques et pour garantir que cette situation épouvantable soit évitée à l’avenir. Nous travaillerons avec les autorités françaises pour trouver une solution », a déclaré Truss dans un communiqué vendredi.

Dumont a déclaré que toutes les cabines données par les autorités britanniques à Douvres à la police française à Douvres étaient équipées à pleine capacité, tout en reconnaissant un léger retard dans les premières heures de vendredi en raison d’une “panne technique”.

Il a nié les allégations faites dans la presse britannique de “volonté intentionnelle de punir les Britanniques”, ajoutant qu’il y a “de nombreuses familles françaises qui vivent de la traversée de la Manche. Marins, hommes et femmes qui sont à terre.

P&O Ferries a demandé aux passagers de prévoir jusqu’à quatre heures pour passer les contrôles de sécurité à Douvres samedi matin.

Les relations entre la Grande-Bretagne et la France se sont de plus en plus effilochées depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne, les dirigeants des deux pays se livrant à des disputes sur les voyages et sur les bateaux de migrants traversant la Manche.