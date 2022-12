Le Brexit ajoute à la crise de l’approvisionnement alimentaire “paralysante” au Royaume-Uni, selon les chefs agricoles

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Brexit a aggravé la crise croissante de l’approvisionnement alimentaire au Royaume-Uni, qui a entraîné une pénurie “écrasante” de certains produits dans les supermarchés, a déclaré le syndicat agricole du pays.

L’Union nationale des agriculteurs (NFU) a déclaré que la pénurie actuelle d’œufs “pourrait n’être que le début” et a averti que les consommateurs pourraient bientôt voir une pénurie de tomates, de concombres, de poires et d’autres produits frais.

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré que l’approvisionnement britannique en fruits et légumes pourrait bientôt être “en difficulté”, alors qu’elle exhortait le gouvernement à aider les producteurs soumis à de fortes pressions en raison de la flambée des coûts.

Mme Batters a également déclaré que le Brexit était en partie à blâmer pour les malheurs des secteurs alimentaires en raison des pénuries aiguës de main-d’œuvre et du fardeau coûteux de la bureaucratie auquel sont confrontés les exportateurs britanniques qui tentent de vendre à l’UE.

Décriant les “défis du commerce” en cours avec le bloc après le Brexit, le chef de la NFU a déclaré L’indépendant: « Cela a un coût supplémentaire. Nous exportons moins vers l’UE qu’auparavant. Quitter l’UE allait toujours ajouter des coûts.

Déclarant que les problèmes du Brexit avaient été « aggravés » par Covid et la flambée des coûts de l’énergie, Mme Batters a ajouté : « La pandémie mondiale a ajouté beaucoup d’inflation des coûts, et la guerre en Ukraine a tout détruit et ajouté un tout nouveau niveau d’inflation des coûts. que personne n’aurait pu prévoir.

La British Meat Processors Association (BMPA) a également déclaré que les obstacles au commerce et à l’immigration créés par le Brexit continuaient de causer des problèmes – la plupart des usines connaissant une pénurie de main-d’œuvre d’environ 10 à 15 %.

“Toutes les nouvelles exigences sur les exportations vers l’UE ont rendu tout plus coûteux et plus long, certains exportateurs de viande perdant des clients en Europe”, a déclaré Nan Jones, responsable des politiques de la BMPA.

Malgré cela, le BMPA a déclaré qu’un alignement plus étroit avec les règles agroalimentaires de l’UE serait « raisonnable », arguant que des normes vétérinaires communes supprimeraient le fardeau de tant de contrôles.

Cela survient alors que plusieurs supermarchés ont introduit une limite d’achat temporaire d’œufs par client au milieu de l’impact de la hausse des coûts. Le coût des aliments pour animaux a augmenté de 75 % depuis 2019, obligeant de nombreux agriculteurs à réduire les poules pondeuses.

La NFU a exhorté le gouvernement de Rishi Sunak à déclarer des «conditions de marché exceptionnelles» et à offrir un soutien d’urgence aux producteurs d’œufs.

Certains producteurs de fruits et légumes ont été contraints de réduire leur production de 20 à 30% au cours des deux dernières années, a déclaré l’organisme – mettant en garde contre des pénuries potentielles de tomates, concombres, laitues, céleri, poivrons et poires.

L’organisme a averti que certains éleveurs de bovins envisageaient de réduire le nombre de vaches qu’ils élèvent. Les ministres devaient également présenter une législation visant à garantir aux producteurs laitiers un prix équitable, les prix du lait devant tomber en dessous du coût de production.

La NFU a également appelé le gouvernement à augmenter le nombre de visas de travailleurs saisonniers à l’étranger de 38 000 à au moins 55 000 pour aider à lutter contre les pénuries de main-d’œuvre après le Brexit.

“Nous avons déjà vu la chaîne d’approvisionnement en œufs paralysée sous la pression causée par ces problèmes et je crains que le pays ne soit somnambule dans de nouvelles crises d’approvisionnement alimentaire – avec l’avenir de l’approvisionnement britannique en fruits et légumes en difficulté”, a déclaré Mme Batters.

Le dirigeant syndical a averti que l’incapacité à stimuler la production nationale “alimenterait davantage l’inflation alimentaire” à laquelle sont confrontés les Britanniques au supermarché. “Le danger est que nous produisons de moins en moins et que nous devenons de plus en plus dépendants des importations”, a déclaré Mme Batters.

Il fait suite à des recherches récentes qui ont révélé que le Brexit avait coûté aux ménages britanniques plus de 5,8 milliards de livres sterling en factures alimentaires plus élevées, augmentant l’inflation alimentaire de 6%.

La NFU a également critiqué les accords commerciaux du gouvernement après le Brexit – arguant que les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont sapé les producteurs nationaux en éliminant les droits de douane sur les importations.

Le syndicat a averti les ministres que d’éventuels accords gouvernementaux avec le Canada et le Mexique doivent donner “un accès réciproque aux marchés étrangers” aux agriculteurs britanniques si les tarifs sur les importations sont réduits.

La NFU a déclaré qu’il y avait désormais 7 000 entreprises agricoles enregistrées de moins au Royaume-Uni qu’en 2019, dont beaucoup ont dû fermer leurs portes en raison de la flambée des coûts et de la pénurie de main-d’œuvre.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a insisté sur le fait que le Royaume-Uni dispose toujours d’un degré élevé de sécurité alimentaire qui “s’appuie sur l’approvisionnement de diverses sources”, y compris une forte production nationale ainsi que des importations via des routes commerciales stables.

La ligne survient alors que le taux d’inflation des prix des denrées alimentaires devrait atteindre un pic d’augmentation en glissement annuel compris entre 17% et 19% au début de 2023.

La dernière estimation de l’Institute of Grocery Distribution est en hausse par rapport aux prévisions précédentes de l’institut d’un pic compris entre 14% et 16%, de nombreuses familles étant déjà obligées de réduire ou de se tourner vers les banques alimentaires pendant la crise du coût de la vie.