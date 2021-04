Le Brexit a-t-il rendu l’indépendance écossaise plus improbable?

Nicola Sturgeon peut au moins avoir le mérite d’avoir admis que, pour une Écosse indépendante, il y aura une frontière avec le reste du Royaume-Uni et qu’elle pourrait ne pas être comme elle existe aujourd’hui: invisible à part les panneaux «Bienvenue en Écosse» sur l’autoroute.

En tant que première ministre et chef du Parti national écossais, elle ne pouvait guère faire autre chose que reconnaître l’évidence, et elle a: «C’est la franchise sur laquelle certaines sections des médias chercheront à semer le trouble – je ne nie pas que nous le ferions. besoin d’affronter et de résoudre les problèmes d’être dans l’Union européenne pour la frontière entre l’Écosse et l’Angleterre.

Les spécificités de la frontière n’étaient pas vraiment un problème lors du référendum de 2014, car l’hypothèse à l’époque (et l’une des raisons pour lesquelles l’indépendance a été rejetée) était que l’ensemble du Royaume-Uni ou de l’Écosse ferait indépendamment tous partie du marché unique de l’UE et l’union douanière, et donc les échanges de biens et de services, pourraient se poursuivre sans entrave (bien que d’éventuels changements de monnaie et d’autres changements compliqueraient les choses).