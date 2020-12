Il est salué comme un moment historique.

L’approbation par le Royaume-Uni en un temps record d’un vaccin COVID-19 a remonté le moral à Londres mais a soulevé des sourcils ailleurs.

En donnant le feu vert pour l’utilisation d’urgence du vaccin développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’allemand BioNTech, la Grande-Bretagne a dépassé les États-Unis d’au moins une semaine et a provoqué des accusations de mettre la vitesse avant la confiance du public.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson était rayonnant:

«Nous avons attendu et espéré le jour où les projecteurs de la science identifieraient notre ennemi invisible et nous donneraient le pouvoir d’empêcher cet ennemi de nous rendre malades. Et maintenant, les scientifiques l’ont fait.

Le secrétaire britannique à la Santé a déclaré que le plus grand programme de vaccination de masse de l’histoire du Royaume-Uni commencerait la semaine prochaine en commençant par les plus vulnérables. Et il a attribué la rapidité de l’approbation du régulateur au récent départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne:

« Nous effectuons tous les mêmes contrôles de sécurité et les mêmes processus, mais nous avons pu accélérer leur exécution grâce au Brexit »

Ce point a été repris par un collègue député conservateur Jacob Rees Mogg, qui a plus tard provoqué une rebuffade du ministre allemand de la Santé Jens Spahn:

«Et puis pour nos amis britanniques depuis que j’ai lu quelques commentaires sur le Brexit, BioNtech est un développement européen financé par l’Union européenne, et cela montre que si un produit de l’Union européenne est si bon qu’il est autorisé si rapidement au Royaume-Uni, que dans cette crise, ce qu’il y a de mieux, c’est la coopération européenne et internationale. «

Le nombre de décès et d’infections augmentant encore dans certaines régions du Royaume-Uni, un vaccin est considéré comme le seul moyen de sortir de la pandémie. Le chef du régulateur a souligné qu’aucun coin n’a été coupé dans l’évaluation de sa sécurité et le gouvernement s’attend à une forte adoption du jab.