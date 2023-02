Le Brexit a provoqué une crise des petits bateaux dans la Manche, selon un rapport

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’accord de Boris Johnson sur le Brexit est le principal facteur de la crise des traversées de petits bateaux dans la Manche, selon une nouvelle étude.

Selon le rapport de l’Université de Durham, la décision de quitter l’UE sans accord de retour en place a entraîné une “montée en flèche” du nombre de traversées dangereuses.

Dans le cadre d’un mécanisme connu sous le nom de Convention de Dublin, le gouvernement britannique pouvait auparavant demander aux autres pays de l’UE de ramener des personnes si elles avaient traversé des pays sûrs en route vers le Royaume-Uni.

“Le gouvernement avait l’habitude d’avoir un accord sur le retour des migrants, mais il s’est terminé avec le Brexit et aucune alternative n’a été convenue”, a déclaré l’auteur de l’étude, le professeur Thom Brooks. “Cela a rendu beaucoup plus difficile le retour de nouveaux arrivants, et le nombre a grimpé en flèche après l’arrêt de cet accord.”

Aucune traversée de petits bateaux n’a été enregistrée jusqu’en 2018, et les niveaux de migration sont restés stables jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit en 2020, selon l’étude.

Les universitaires affirment que le gouvernement conservateur a été averti à plusieurs reprises de la nécessité d’une politique de retour, le professeur Brooks affirmant qu’il avait prédit dès 2016 que le nombre de migrants augmenterait fortement sans une politique de retour.

Le professeur de droit et de gouvernement de l’Université de Durham – qui a estimé que le nombre de personnes traversant la Manche passera de 45 000 à 80 000 en 2023 – a déclaré que le ministère de l’Intérieur accepte que les petits bateaux ne soient pas arrêtés dans le cadre des plans actuels.

Le professeur Brooks a déclaré que la meilleure façon d’empêcher davantage de traversées de petits bateaux serait d’établir un nouvel accord de retour post-Brexit avec la France et l’UE au sens large.

« Le Premier ministre doit reconnaître le principal facteur qui a créé le problème des petits bateaux afin qu’il puisse le résoudre. La difficulté de Rishi Sunak est que cela signifierait reconnaître les principales erreurs commises par son gouvernement, et dont il a été averti mais ignoré », a déclaré le professeur.

Sunak et Suella Braverman devraient prochainement dévoiler une législation qui supprimera le droit d’une personne de demander l’asile si elle est réputée être arrivée par une voie “illégale”, et pourrait supprimer le droit de faire appel de toute décision d’expulsion.

Mais le rapport Durham n’a trouvé aucune preuve que l’expulsion des migrants vers le Rwanda ait un effet dissuasif sur ceux qui font le voyage, suggérant plutôt qu’une meilleure coordination dans le cadre de la National Crime Agency pourrait aider à lutter contre les gangs de trafiquants illégaux.

Il a également constaté que l’augmentation du nombre de traversées en petits bateaux n’a pas créé d’arriéré de demandes d’asile. Au lieu de cela, il blâme le manque de personnel parmi les travailleurs sociaux, la suppression des objectifs de six mois et l’utilisation de systèmes obsolètes.

“Les petits bateaux peuvent être considérablement réduits, voire arrêtés”, a déclaré le professeur Brooks. “Mais seulement si nous avons un plan réalisable traitant de sa cause principale, une efficacité améliorée dans le traitement des demandes et une meilleure applicabilité, comme le présente ce rapport.”

Rishi Sunak a promis d’arrêter les traversées en petits bateaux avant les prochaines élections (Reuters/PA/Getty/iStock)

Cela survient alors que la Cour suprême a déclaré mercredi le protocole d’Irlande du Nord légal, rejetant une contestation d’un collectif de syndicalistes et de Brexiteers.

Cela fait également suite à l’évaluation de Sir John Major du Brexit comme une “erreur colossale”. Il a déclaré aux députés que l’adhésion à l’UE avait contribué à “ouvrir la voie” à de nombreux accords au début du processus d’Irlande du Nord dans les années 1990.

Dans un avertissement au DUP et à certains Tory Brexiteers, qui ont menacé de s’opposer à tout compromis conclu par M. Sunak avec l’UE sur le protocole, il a ajouté : « Les hommes d’État qui [compromise] allons réussir. Les politiciens qui n’arrêtent pas de crier des slogans à leurs partisans les plus extrêmes ne le feront pas.

Plus tôt cette semaine, le chancelier Jeremy Hunt a été mis au défi aux Communes d’admettre que la Grande-Bretagne était “plus pauvre” à cause du Brexit. Barry Sheerman, du parti travailliste, a exhorté les députés de tous les partis à admettre que « nous sommes plus pauvres dans ce pays » après avoir quitté l’UE.

M. Hunt – un militant de Remain en 2016 – a répondu: “Si les travaillistes sont vraiment contre le Brexit, ils devraient avoir le courage de leurs convictions et dire qu’ils veulent rejoindre l’UE, et c’est là le problème, car ils ne croient pas qu’ils peuvent en faire un succès; ils ne pourront jamais diriger l’économie britannique en dessous.