Le Brexit a porté un coup de 113 milliards de livres aux exportations de services britanniques, selon une étude

Le Brexit a porté un coup énorme de 113 milliards de livres sterling aux exportations de services britanniques avant même que le secteur ne soit exclu de l’accord commercial final, selon une nouvelle étude.

Les industries de l’informatique et de la finance aux entreprises et aux services professionnels ont souffert du moment du vote pour quitter l’UE en 2016, ont constaté des experts de l’Université Aston de Birmingham.

La perte cumulée de 113 milliards de livres sterling a été calculée en projetant la croissance du secteur de 2016 à 2019 si le référendum n’avait pas eu lieu – et il avait continué sur sa trajectoire précédente.

«Ce que nous constatons soulève de sérieuses inquiétudes quant aux dommages causés à la position commerciale du Royaume-Uni dans le commerce des services et aux retombées probables sur l’économie et les emplois liés aux secteurs des services», a déclaré Jun Du, professeur d’économie à Aston Business School.

Mais le chiffre n’inclut aucune donnée pour 2020 – en raison de l’effet de distorsion de la pandémie – ou, surtout, pour l’impact de l’accord lui-même.

Les industries de services protestent depuis longtemps contre le fait d’être «jetées sous le bus» – alors que le Royaume-Uni jouit d’un excédent de 18 milliards de livres sterling dans le commerce des services avec l’UE, contre un déficit de 97 milliards de livres de marchandises.

Mme Du a averti qu’une tendance des entreprises de services à quitter le Royaume-Uni allait probablement s’accélérer avec la levée des restrictions de Covid et la reprise des échanges.

«La période Covid a créé des difficultés pour déplacer les entreprises et les particuliers [which] ralenti ce processus de réinstallation », a-t-elle déclaré au Financial Times.

«La situation va maintenant s’accélérer et empirer à mesure que les entreprises constatent qu’il ne se passe pas grand-chose dans les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE. Je pense que ce n’est que le début »

Depuis l’accord de la veille de Noël – que Boris Johnson a qualifié de «fantastique» – le gouvernement a refusé de rouvrir les pourparlers sur le comblement des écarts, avec un nouveau «Conseil de partenariat» à se réunir.

En mars, une enquête menée par une commission d’enquête de la Chambre des lords a sonné l’alarme:

* Les emplois dans les services financiers se déplacent vers le continent – après qu’Amsterdam a dépassé Londres en tant que premier centre d’échange d’actions en Europe.

* L’échec de la reconnaissance mutuelle des qualifications – qui aura «un impact sérieux» sur les architectes, comptables et autres professionnels.

* La perte des tournées sans visa par des musiciens et d’autres artistes – ce qui «rendra les tournées prohibitives et coûteuses».

* La décision de se retirer du programme d’échange d’étudiants Erasmus + – le programme de remplacement de Turing ne parvenant pas à «couvrir les coûts» des études à l’étranger.

Les recherches d’Aston ont révélé que les exportations de services financiers ont été les plus durement touchées par le référendum de 2016, alors que les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs ont transféré des personnes et des capitaux de Londres vers les capitales de l’UE, afin de sauver un commerce fluide.

Les autres secteurs britanniques les plus touchés sont les services aux entreprises, les voyages, les transports et l’informatique, a-t-il conclu.

Les exportations de services de l’Irlande de 2016 à 2019 ont explosé de 126 milliards de livres sterling, mais les économistes irlandais ont contesté que c’était une conséquence du Brexit.