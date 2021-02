LONDRES – Alors que la nouvelle année faisait du Brexit une réalité, Tony Hale a rencontré les pièges de la géographie redessinée de l’Europe. Plus précisément, il a été confronté à la nécessité d’extraire 53 tonnes de produits de porc en décomposition du purgatoire administratif d’un port des Pays-Bas.

Pendant plus de deux décennies, l’entreprise de M. Hale avait expédié du porc vers l’Union européenne sans contrôles douaniers, comme si le Royaume-Uni et le continent de l’autre côté de l’eau étaient un vaste pays. La Grande-Bretagne étant désormais légalement hors du bloc, les exportateurs ont soudainement dû naviguer dans les inspections, les réglementations de sécurité et un écrasement déconcertant de paperasse.

Pour M. Hale, des documents mal préparés signifiaient l’envoi de cinq conteneurs remplis de porc vers une destination finale imprévue – l’incinérateur.

«C’est un nouveau jeu, et nous devons apprendre les règles», a déclaré M. Hale. «Nous devons revérifier et tripler chaque document.»