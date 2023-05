Le Brexit a échoué – Farage – RT World News

L’une des principales voix de la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE a affirmé que le processus avait été « mal géré »

Nigel Farage, figure clé du vote britannique en faveur de la sortie de l’UE en 2016, a fait valoir que le Brexit « a échoué. » L’ancien politicien a accusé les législateurs britanniques « inutiles » d’avoir laissé tomber la nation.

S’adressant à l’émission Newsnight de la BBC lundi, Farage – qui a fondé le Brexit Party en 2018 sur une plate-forme d’euroscepticisme et de plaidoyer pour une séparation « sans accord » de l’UE – a déclaré que la poussée générale du Brexit avait été étouffée par les politiciens de Westminster. et Bruxelles. Il a affirmé que cela avait conduit le Royaume-Uni à ne voir jusqu’à présent aucun avantage économique perceptible depuis son départ du bloc.

« Ce que le Brexit a prouvé, j’en ai peur, c’est que nos politiciens sont à peu près aussi inutiles que les commissaires à Bruxelles. Nous avons totalement mal géré cela », Farage a déclaré lorsqu’on lui a présenté des données qui suggèrent que la sortie de l’un des blocs commerciaux les plus puissants du monde a eu un impact négatif sur la santé économique du Royaume-Uni.

« Le Brexit a échoué. Nous n’avons pas livré sur le Brexit et les conservateurs [Conservative Party] nous ont très, très mal laissé tomber », Farage continua. Cependant, il a ajouté qu’il ne croyait pas que la Grande-Bretagne serait dans une position économique plus saine aujourd’hui si elle avait voté pour rester dans l’UE.















L’économie du Royaume-Uni a stagné car elle fait face non seulement à une refonte des règles commerciales induite par le Brexit, mais aussi aux effets de la pandémie de Covid-19 et à une crise énergétique provoquée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les données compilées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) entre 2019 et fin 2022 ont montré que la Grande-Bretagne reste la seule grande économie riche à être plus petite – ou plus pauvre – qu’elle ne l’était avant la pandémie.

Le même organisme a également déclaré en mars que la croissance du PIB du Royaume-Uni serait la deuxième plus faible derrière la Russie parmi les grandes économies en 2023. Moscou a été frappée par une vague de sanctions occidentales depuis le début de son offensive en Ukraine l’année dernière.

L’Office for Budget Responsibility (OBR) du Royaume-Uni a annoncé dans ses perspectives économiques et budgétaires en novembre que le Brexit était directement responsable d’une baisse de 15% de «l’intensité commerciale» de la Grande-Bretagne – un terme utilisé pour décrire l’accès d’un pays à l’économie mondiale.

Farage, qui a refusé d’exclure un retour politique, reste le président honoraire de Reform UK – le collectif de droite à partir duquel le Brexit Party a été renommé fin 2020.