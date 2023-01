Le Brexit a créé une pénurie de 330 000 travailleurs au Royaume-Uni, selon des économistes

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les règles d’immigration post-Brexit ont entraîné un manque d’environ 330 000 travailleurs au Royaume-Uni et ont contribué à alimenter l’inflation, selon les meilleurs économistes.

La fin de la libre circulation “contribue de manière significative” aux pénuries de main-d’œuvre actuelles, selon un rapport conjoint du Royaume-Uni dans une Europe en mutation et des groupes de réflexion du Centre for European Reform.

L’étude a révélé que les secteurs peu qualifiés – dont l’hôtellerie, la vente au détail, la construction et les transports – avaient été durement touchés par la perte de travailleurs de l’UE après le Brexit.

En septembre 2022, il y avait un déficit important d’environ 460 000 travailleurs originaires de l’UE, non entièrement compensé par une augmentation d’environ 130 000 travailleurs non européens, selon le rapport.

“Dans l’ensemble, le nouveau système fonctionne globalement comme l’avaient promis les partisans du congé”, ont déclaré les co-auteurs, le professeur Jonathan Portes et John Springford.

Les auteurs ont déclaré que le système était «trop onéreux pour compenser la perte de libre circulation dans les secteurs peu qualifiés de l’économie, ce qui contribue aux pénuries de main-d’œuvre».

Les groupes d’entreprises de l’hôtellerie, de l’agriculture et de la construction ont appelé le gouvernement à assouplir son régime de visas post-Brexit basé sur des points en élargissant la “liste des professions en pénurie”.

Les co-auteurs du nouveau rapport sur le Brexit ont déclaré que les changements majeurs dans les schémas de migration étaient “une caractéristique, pas un bogue” de la sortie de l’UE, ajoutant : “L’impact à plus long terme sur le marché du travail britannique sera profond”.

Les groupes de réflexion ont déclaré que les entreprises aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre pourraient investir dans une plus grande automatisation. “Mais une combinaison de salaires et de prix plus élevés et d’une production moindre est probable, en particulier dans les travaux difficiles à automatiser”, prévient le rapport.

Jane Gratton, des chambres de commerce britanniques, a déclaré : « Les politiciens doivent être réalistes quant aux compétences dont nous avons besoin en dehors du Royaume-Uni. Le Brexit nous a donné le contrôle de nos frontières et le gouvernement doit utiliser les leviers appropriés pour aider les entreprises en difficulté à trouver les personnes dont elles ont besoin.

Le président de l’Asda, Stuart Rose, a déclaré mardi que le Royaume-Uni souffrait de l’impact “catastrophique” du Brexit et devrait envisager une relation commerciale plus étroite avec Bruxelles.

Le pair conservateur a déclaré que le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE “ne se déroulait pas bien”, ajoutant: “Nous pouvons l’appeler l’accord de Mickey Mouse en ce qui me concerne. Ce que nous devons faire, c’est avoir une relation commerciale plus solide. »

Cela survient alors que l’inquiétude grandit face aux pénuries de main-d’œuvre et au nombre de Britanniques sans emploi pour cause de maladie. Les derniers chiffres publiés mardi par l’Office for National Statistics ont montré que le taux de chômage avait atteint 3,7%, contre 3,5% au trimestre précédent.

Plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti que la pénurie de travailleurs au Royaume-Uni constituait un “risque majeur” pour faire baisser l’inflation aussi rapidement que prévu.

M. Bailey a également déclaré qu’il y avait un “effet de gueule de bois” dû aux turbulences financières observées lors du bref mandat de premier ministre de Liz Truss, certains investisseurs internationaux étant toujours méfiants.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le public s’attend à juste titre à ce que nous contrôlions l’immigration, c’est pourquoi notre système basé sur des points s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni en équilibrant la priorisation des compétences et des talents dont le Royaume-Uni a besoin tout en encourageant les investissements à long terme dans la main-d’œuvre domestique.

Ils ont ajouté: “Nous avons élargi la route des travailleurs qualifiés pour inclure des emplois moyennement qualifiés et elle couvre désormais 60% des emplois dans l’économie.”