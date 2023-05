Le Brexit a coûté 250 £ aux ménages britanniques en factures alimentaires plus élevées, selon les experts

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La bureaucratie du Brexit a coûté à chaque ménage 250 £ en factures alimentaires plus élevées depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, selon une nouvelle étude.

L’analyse suggère que la hausse des prix des denrées alimentaires aurait été inférieure de 8 points de pourcentage – près d’un tiers – sans le Brexit, à 17 %, plutôt que la hausse réelle de près de 25 %.

L’inflation annuelle des prix alimentaires au Royaume-Uni est proche de sommets historiques, certains produits de base augmentant jusqu’à 46 % en un an, selon les chiffres officiels, aggravant la crise du coût de la vie.

Le coût supplémentaire global de la bureaucratie du Brexit pour les ménages britanniques est de 6,95 milliards de livres sterling, selon les experts du Centre for Economic Performance de la London School of Economics, qui ont examiné l’effet des barrières commerciales sur les prix des denrées alimentaires.

Les barrières non tarifaires en vigueur depuis le Brexit comprennent les contrôles douaniers, les exigences en matière de règles d’origine et les documents sanitaires pour les animaux et les plantes.

Une version papier précédente, Barrières non tarifaires et prix à la consommation : les preuves du Brexita constaté que quitter l’Union européenne le 31 janvier 2020 a ajouté en moyenne 210 £ aux factures alimentaires des ménages au cours des deux années précédant la fin de 2021. Maintenant, ce chiffre a encore augmenté.

Entre janvier de l’année dernière et mars de cette année, le prix des produits alimentaires qui étaient plus exposés au Brexit parce que le Royaume-Uni les importait en gros volumes de l’UE avant le référendum a augmenté d’environ 3,5 points de pourcentage de plus que ceux qui ne l’étaient pas, selon la recherche. .

Les auteurs du rapport blâment entièrement ces changements sur les produits avec des barrières non tarifaires élevées.

Les prix de produits tels que la viande et le fromage importés de l’UE ont augmenté d’environ 10 points de pourcentage de plus que les produits similaires non exposés au Brexit depuis janvier 2021, lorsque l’accord de commerce et de coopération (TCA) a commencé, selon l’étude.

Les hausses de prix des produits les plus exposés au Brexit ne sont pas liées à d’autres facteurs tels que les blocages de Covid ou l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Le fait que les résultats soient entièrement dus à des produits avec des barrières non tarifaires élevées importés de l’UE offre une preuve solide que le Brexit est le moteur de ces effets », déclarent les chercheurs.

Les partisans de l’UE affirment que l’inflation alimentaire s’aggravera lorsque le gouvernement introduira de nouveaux contrôles aux frontières en octobre.

Les contrôles se traduiront par une certification sanitaire des importations en provenance de l’UE de produits animaux à risque moyen, de végétaux, de produits végétaux et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux à haut risque d’origine non animale.

Les derniers chiffres de l’Office des statistiques nationales montrent que l’inflation de l’IPC des aliments est de 19,3% – en légère baisse par rapport aux 19,6% de mars – et que les consommateurs continuent de faire face à des hausses de prix exceptionnelles sur des produits de base tels que l’huile d’olive, en hausse de 49% sur un an. il y a, et les fèves au lard en hausse de 39 pour cent.

Le Brexit a coûté au Royaume-Uni 33 milliards de livres sterling en pertes de commerce et d’investissement, selon une nouvelle étude du Centre for European Reform, qui a révélé que les dommages économiques sont encore pires que ce que l’on craignait auparavant.