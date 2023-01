Le Brexit a causé une perte de 160 millions de livres sterling aux industries créatives britanniques, révèle une analyse

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les industries créatives britanniques manquent plus de 160 millions de livres sterling de financement de l’UE à cause du Brexit, selon une nouvelle analyse partagée avec L’indépendant suggère.

Cela fait suite à la décision du gouvernement conservateur de retirer le Royaume-Uni du projet Creative Europe de l’UE – qui aide à financer le secteur des arts et de la culture du continent – ​​lors des négociations sur le Brexit.

Bruxelles a récemment augmenté le budget de son programme culturel phare de 66% à 2,1 milliards de livres sterling pour la période allant jusqu’en 2027.

La Trade and Business Commission du Royaume-Uni a estimé que sans le Brexit, les secteurs créatifs du Royaume-Uni auraient reçu 163 millions de livres sterling supplémentaires du projet – sur la base du pourcentage du total des fonds qu’ils ont reçus au cours du dernier cycle.

Les chefs des arts ont déclaré que le manque à gagner était aggravé par les problèmes de visa et de chaîne d’approvisionnement post-Brexit qui ont gêné les musiciens, les artistes, les créateurs de mode et les cinéastes depuis que le Royaume-Uni a quitté le bloc.

Deborah Annetts, directrice générale de l’Independent Society of Musicians, a déclaré que le fardeau de toutes les nouvelles exigences causait toujours “un grand préjudice à l’une de nos industries phares”.

Mme Annetts, qui siège à la Commission britannique du commerce et des affaires, a ajouté: «À une époque où nous avons désespérément besoin de croissance dans l’économie britannique, le gouvernement doit de toute urgence remplacer ce financement européen perdu et éliminer les montagnes de bureaucratie imposées par le Brexit. sur les industries créatives.

L’indépendant a précédemment révélé que le gouvernement de Boris Johnson avait rejeté une offre de tournées sans visa de musiciens dans les pays de l’UE, suscitant l’indignation de l’industrie face au coup coûteux des permis.

Le gouvernement Johnson a également rejeté une offre de continuer à faire partie du programme Europe créative pendant les pourparlers sur le Brexit, malgré le fait que des membres non membres de l’UE comme la Norvège et la Serbie y participent.

Malgré les promesses d’égaler le financement perdu de l’UE, la UK Trade and Business Commission – un groupe d’experts indépendants qui examine l’impact du Brexit – a déclaré que le seul programme successeur fourni par le gouvernement britannique, le Global Screen Fund, n’avait fourni que 7 millions de livres sterling dans son premier année.

La perte de millions de dollars dans le financement des arts a été ressentie de manière aiguë dans les nations décentralisées. En Écosse, le Centre for the Moving Image (CMI) – qui a reçu environ 350 000 £ et exploitait des cinémas d’art et des festivals de films – est entré en fonction l’année dernière.

Et le Nerve Centre, un centre d’arts créatifs en Irlande du Nord, a déclaré que la perte d’environ 130 000 £ de Creative Europe a nui à leur capacité à prendre des risques.

John Peto, producteur principal au Nerve Centre, a déclaré que la perte du financement de l’UE “limite nos possibilités d’apprendre des autres, d’innover et d’expérimenter, et de développer le type de relations qui sont au cœur du succès dans l’économie créative”. .

Les derniers chiffres arrivent alors que la Commission britannique du commerce et des affaires se réunit jeudi pour discuter de l’impact de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et des nouveaux accords commerciaux sur les industries de la culture et des arts.

La Grande-Bretagne est déjà en retard sur les autres pays européens en matière de financement des arts, selon une analyse de la commission. Les dépenses du gouvernement britannique pour la culture et les arts s’élevaient à 43,35 £ par personne l’année dernière, a indiqué le groupe.

Le groupe a déclaré que la France dépense 53,24 £ par habitant et par an pour les arts et la culture, tandis qu’au Danemark, le total est de 213,31 £ par habitant.

L’indépendant a contacté le gouvernement pour commentaires.