Le «Brexit à blâmer» pour les embouteillages à Douvres, selon le syndicat

Le chaos de la circulation de ce week-end à Douvres est une conséquence “prévisible” du Brexit alors que la France “reprend le contrôle” de sa frontière, a déclaré un chef du syndicat de l’immigration.

Un incident majeur a été déclaré au port du Kent, car de longues files d’attente sont attendues après des files d’attente allant jusqu’à six heures vendredi et des milliers de familles tentent de s’évader au début de la saison des vacances d’été.

L’impasse a été imputée à une pénurie de personnel de contrôle aux frontières du côté français de la Manche.

Mais la secrétaire générale de l’Immigration Services Union, Lucy Moreton, a déclaré que des perturbations de ce type n’étaient à prévoir qu’après le retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Elle a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel le Brexit signifiait que les contrôles français sur les voyageurs britanniques avaient été renforcés par rapport aux contrôles «minimaux» familiers de la période de l’UE.

“Il est certain que les contrôles sont plus rigoureux qu’ils ne l’étaient avant le Brexit”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes maintenant bien sûr en dehors de l’UE, et ils ont le droit de nous traiter comme ils traitent n’importe quel autre voyageur non européen. Ils font donc le même niveau de contrôle sur nous que nous – et avons toujours fait en fait – sur eux.

Mme Moreton a ajouté: «Ce n’est pas notre frontière dont nous avons repris le contrôle. En fait, la France a repris le contrôle de sa frontière à cet égard.

“C’est la démocratie. Il y a eu un vote. Certains ont voté pour. Certains ont voté contre. C’est l’un des résultats qui était raisonnablement prévisible. Et c’est le moment qu’il a choisi pour mordre.

Le chef du port de Douvres, Doug Bannister, a déclaré que les voyageurs pourraient à nouveau subir des retards de cinq ou six heures pour essayer de monter sur les ferries aujourd’hui, car plus de véhicules étaient attendus samedi que vendredi, et un important arriéré reste à éliminer. .

Lorsqu’on lui a demandé si des attentes de cette durée pouvaient être attendues, il a déclaré à Today: «C’est possible.

“Nous nous attendions à ce qu’aujourd’hui soit une journée plus chargée qu’hier. Hier, nous avons traité environ 8 500 voitures sortantes. Aujourd’hui, on prévoyait que nous étions environ 10 000. Donc ça va être une journée très chargée ici.