Le Brexit a amputé la croissance économique du Royaume-Uni de 5%, selon Goldman Sachs

Goldman Sachs a attribué le déficit économique à trois facteurs clés : la réduction des échanges commerciaux ; un investissement des entreprises plus faible ; et des pénuries de main-d’œuvre en raison de la baisse de l’immigration en provenance de l’UE.

Le véritable coup porté à l’économie britannique pourrait toutefois se situer entre 4 et 8 % du produit intérieur brut (PIB) réel, a déclaré la banque, reconnaissant les difficultés à extraire l’impact du Brexit d’autres événements économiques simultanés, notamment le Covid-19. pandémie et la crise énergétique de 2022. Le PIB réel est une mesure de croissance qui a été ajustée en fonction de l’inflation.

Entre-temps, l’immigration en provenance de l’UE a diminué – un engagement clé de la campagne Vote Leave – pour être remplacée par une cohorte moins active économiquement de migrants non européens, principalement des étudiants, selon l’étude.

“Dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent que le Brexit aura un coût de production important à long terme”, estiment les auteurs du rapport.

La banque a noté que la réduction des échanges commerciaux était conforme aux attentes et que la sous-performance des investissements était “plus prononcée” que prévu. Cependant, il a déclaré que les changements dans les schémas d’immigration posaient les répercussions cycliques les plus importantes sur l’économie britannique – et sur l’inflation en particulier.

“Le changement des flux d’immigration après le Brexit a réduit l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre au Royaume-Uni, contribuant à la poussée de l’inflation post-pandémique et laissant présager un marché du travail plus cyclique et des pressions inflationnistes à l’avenir”, indique le rapport.

Le PIB réel du Royaume-Uni par habitant a à peine dépassé les niveaux d’avant Covid et se situe actuellement 4 % au-dessus du niveau de la mi-2016, indique-t-il. Cela se compare à 8 % pour la zone euro et à 15 % pour les États-Unis.

Dans le même temps, le Royaume-Uni a enregistré une inflation plus élevée sur la période, les prix à la consommation au Royaume-Uni ayant augmenté de 31 % depuis mi-2016, contre 27 % aux États-Unis et 24 % dans la zone euro, ajoute le rapport.

Même si le rapport souligne que de nouveaux accords commerciaux hors UE pourraient potentiellement atténuer les coûts du Brexit, les estimations suggèrent que les avantages seront probablement minimes.

Le gouvernement britannique estime que son accord de libre-échange avec l’Australie augmenter le PIB britannique de 0,08% par an, alors que l’impact économique d’un nouvel accord commercial avec la Suisse n’est pas clair.

Dans le même temps, les délais pour de nouveaux accords commerciaux potentiels avec des partenaires majeurs tels que les États-Unis et l’Inde n’ont pas encore été annoncés.