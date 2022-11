Le Brexit a aggravé la pénurie de médecins au Royaume-Uni, selon une étude

Une étude menée par un groupe de réflexion indépendant sur la santé a révélé que le Brexit avait aggravé la pénurie de médecins en Grande-Bretagne.

Il y a un manque estimé à 4 000 professionnels dans les principaux domaines de spécialité.

Le Royal College of Nursing entamera une grève le mois prochain pour protester contre les salaires, les conditions et les pénuries chroniques de personnel.

Le Brexit a aggravé la pénurie de médecins en Grande-Bretagne, avec un manque estimé à 4 000 dans les principaux domaines de spécialité des pays de l’UE, selon une étude publiée dimanche.

Cela survient alors que le service de santé financé par l’État du NHS, frappé par la crise, se débat après des années de sous-financement, avec des listes d’attente record pour certains soins hospitaliers en raison de la pandémie de Covid-19, mais aussi un manque de médecins et d’infirmières.

Le Nuffield Trust, un groupe de réflexion indépendant sur la santé, s’est concentré sur quatre domaines de la médecine – anesthésie, pédiatrie, chirurgie cardio-thoracique et psychiatrie – sur lesquels on comptait particulièrement sur les médecins européens avant que le Royaume-Uni ne quitte l’Union européenne.

Il a constaté que dans les quatre domaines – où le recrutement était déjà difficile – “l’augmentation du personnel de l’UE et de l’AELE (Association européenne de libre-échange) s’est ralentie, tombant en dessous de l’augmentation prévue”.

Si la tendance observée avant le Brexit s’était poursuivie, il aurait dû y avoir plus de 41 000 médecins de l’UE ou de l’AELE (Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein) enregistrés en 2021, soit au moins 4 000 de plus que les chiffres indiqués.

L’étude, commandée par le journal The Guardian, a déclaré:

La campagne et le résultat du référendum sur l’UE sont la raison évidente d’un changement de tendance vers 2015 et 2016.

Il a mis en évidence l’incertitude initiale sur les nouvelles règles de circulation des personnes, suivie par des règles de visa plus strictes et une “détérioration des conditions de travail” dans le système de santé.

“Les résultats suggèrent que la stagnation du nombre de médecins de l’UE dans ces spécialités a exacerbé les pénuries existantes dans les domaines où le NHS n’a pas été en mesure de trouver suffisamment de personnel qualifié ailleurs”, a-t-il ajouté.

Le Royal College of Nursing a annoncé la semaine dernière que ses membres organiseraient le mois prochain leur première grève dans les 106 ans d’histoire du syndicat en Angleterre et au Pays de Galles, citant les salaires, les conditions – et les pénuries chroniques de personnel.