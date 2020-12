Le smartphone concept Mi Mix Alpha de Xiaomi a attiré beaucoup d’attention à la fin de l’année dernière lorsque le smartphone futuriste a été présenté. Le Mi Mix Alpha est venu avec un design complètement différent qui montrait un écran surround qui couvre à la fois tout l’avant et l’arrière du smartphone. L’écran était divisé avec un cadre vertical placé à l’arrière de l’appareil, dans lequel une configuration triple caméra était placée. Maintenant, il semble que Xiaomi travaille sur le prochain smartphone Mi Mix Alpha, qui n’a pas de tels obstacles entre l’affichage enveloppant.

Selon un rapport publié sur le portail néerlandais LetsGoDigital, Xiaomi avait déposé une demande de brevet de conception auprès du Bulletin de La Haye, qui fait partie de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) en juin. Le document, publié le 18 décembre, montre un smartphone Xiaomi haut de gamme avec un écran enveloppant similaire au Mi Mix Alpha. Le document de brevet obtenu par LetsGoDigital se compose de 16 croquis de brevet et de quatre rendus colorés. Le design du smartphone évoqué dans les documents de brevet est très similaire au Mi Mix Alpha, arborant un écran enveloppant qui fait le tour de l’avant et de l’arrière du smartphone. La principale différence est l’absence du cadre vertical qui abrite la caméra arrière du Mi Mix Alpha. Cependant, l’affichage enveloppant sur le nouveau smartphone Xiaomi n’est toujours pas totalement transparent, car il existe un espace vertical à la jonction du panneau d’affichage.

Afin de garder la conception aussi transparente que possible, Xiaomi a placé la configuration de la triple caméra sur le smartphone dans un module contextuel. La caméra contextuelle agit à la fois comme caméra avant et arrière, selon le côté de l’écran utilisé. Le module de caméra pop-up abrite également le flash LED pour le smartphone concept Xiaomi. Un mécanisme contextuel aide Xiaomi à garder la conception aussi transparente que possible et ajoute également une fonction de sécurité supplémentaire car toutes les caméras sont cachées lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

En outre, les documents de brevet montrent que le smartphone a un micro sur le dessus, à côté de la caméra pop-up, à côté du bouton d’alimentation. En bas, le smartphone aurait le haut-parleur, un deuxième microphone, un port USB de type C et une prise casque 3,5 mm. En mars, il a été rapporté que le géant chinois des smartphones travaillait sur un successeur du Mi Mix Alpha (qui n’est jamais arrivé sur les marchés), nommé « Draco ». Il a ensuite été rapporté que le smartphone était alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, le reste des spécifications restant les mêmes que le Mi Mix Alpha.

Le rapport LetsGoDigital indique qu’il n’y a aucune idée de ce que ce concept de smartphone sera appelé, mais les spéculations suggèrent qu’il pourrait être nommé Mi Mix 4 ou Mi Mi Alpha II.