Le brevet de l’anneau intelligent de Xiaomi fait allusion à la fonction d’ajustement automatique de la taille : tout ce que vous devez savoir

Le rapport souligne que contrairement aux anneaux intelligents existants qui obligent les acheteurs à sélectionner une taille spécifique, le brevet de Xiaomi détaille une conception intégrant à la fois une bague extérieure et une bague intérieure élastique, ainsi que des mécanismes à ressort. L’anneau intérieur, fabriqué à partir de matériaux élastiques, fonctionnerait en tandem avec ces ressorts pour faire saillie ou se rétracter, permettant au portable d’ajuster automatiquement sa taille, offrant ainsi un ajustement plus confortable et plus sûr.

Il s’agirait d’une avancée significative dans la technologie portable, répondant à l’une des principales limites des bagues intelligentes actuelles. Étant donné que la taille des doigts peut changer au fil du temps en raison de facteurs tels que la température, les fluctuations de poids ou des conditions médicales, un appareil capable de s’adapter à ces changements offrirait un avantage significatif par rapport aux options actuelles à taille unique ou à taille limitée sur le marché. marché.

Outre sa taille réglable, le brevet révèle que l’anneau intelligent de Xiaomi pourrait être équipé de technologies avancées telles que la 5G, le Wi-Fi, le NFC et la connectivité ultra-large bande. L’anneau pourrait également inclure divers capteurs, un écran tactile et des composants audio, ce qui en ferait potentiellement un tracker de santé complet ou un contrôleur pour les appareils connectés.

Bien que le concept soit extrêmement prometteur, il est important de noter qu’il n’y a aucune certitude si Xiaomi commercialisera ce produit. Les entreprises déposent souvent des brevets pour des innovations qui n’atteignent jamais une production commerciale. Néanmoins, ce brevet offre un aperçu de l’avenir de la technologie portable, où les bagues intelligentes pourraient devenir encore plus personnalisées et pratiques.

Si elle est réalisée, l’anneau intelligent de Xiaomi pourrait révolutionner l’industrie des appareils portables, combinant des fonctionnalités avancées de suivi de la santé avec un ajustement réglable.

Publié : 17 octobre 2024, 18h49 IST

