Le Brésilien Vinicius attribue à Ancelotti le succès de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – L’attaquant brésilien Vinicius Junior a félicité l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti pour son succès à la Coupe du monde.

Vinicius est arrivé au Qatar sans savoir s’il allait avoir une chance de commencer pour le Brésil, mais avant le match de quart de finale de vendredi contre la Croatie, personne ne remet en question sa place dans l’alignement ou son importance pour l’équipe.

La star madrilène de 22 ans a déclaré qu’Ancelotti était l’une des personnes qui lui avaient donné des conseils avant le plus grand tournoi de football.

“J’ai parlé avec Ancelotti et il m’a donné beaucoup de conseils pour m’aider à devenir titulaire avec le Brésil. Il m’a donné beaucoup de confiance”, a déclaré Vinicius mercredi. “Il a toujours été dur avec moi quand il le fallait. Il est comme un père pour moi.”

Vinicius a souvent été interrogé à Madrid alors que Zinedine Zidane était l’entraîneur, mais s’est rapidement imposé comme titulaire avec Ancelotti aux commandes. L’attaquant brésilien a déclaré que l’entraîneur italien lui envoyait toujours des messages.

“Il est bon non seulement avec les aspects techniques du jeu, mais aussi avec la façon dont il traite ses joueurs”, a ajouté Vinicius. “Je me suis beaucoup amélioré et Ancelotti m’a aidé avec ça. Lui et [Brazil coach] Tite sont très similaires et ils se parlent beaucoup.”

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

Vinicius, qui a inscrit un but et deux passes décisives lors des trois matchs de la Coupe du monde, a déclaré qu’il avait également appris du milieu de terrain madrilène Luka Modric – qui sera l’un de ses adversaires vendredi au stade Education City – ajoutant que la passe qu’il avait donnée à Lucas Le but de Paquetá contre la Corée du Sud, en utilisant l’extérieur de son pied, a été quelque chose qu’il a appris du vétéran croate.

“Il m’apprend toujours des choses, sur et en dehors du terrain”, a déclaré Vinicius. “Il m’aide tous les jours, s’assurant que je m’améliore toujours. C’est une référence pour moi, jouer à un haut niveau à 37 ans, c’est quelque chose de rare. Je suis content de jouer contre lui, et que la meilleure équipe gagne.”

Au sein de l’équipe nationale du Brésil, Vinicius a déclaré qu’il recevait également des conseils de Neymar, y compris quelques mots sur l’importance de jouer pour son pays à la Coupe du monde.

“Il m’a dit en quoi la Coupe du monde est différente de toute autre chose”, se souvient Vinicius. “Il m’a dit ça, et je m’en souviens toujours. Et quand l’hymne national a joué, j’ai réalisé ce que tout cela signifiait.”

Vinicius faisait partie des joueurs brésiliens critiqués pour leurs célébrations de la danse lors de la Coupe du monde. Il avait déjà été ciblé à cause de cela alors qu’il était à Madrid, mais a promis encore plus de danse si le Brésil continue de réussir au Qatar.

“Le but est le moment le plus important du football, non seulement pour ceux qui le marquent mais pour tout le pays”, a-t-il déclaré. “Il nous reste encore beaucoup de célébrations, et j’espère que nous pourrons continuer à marquer et à danser comme ça jusqu’à la finale.”