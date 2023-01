Le Brésilien Silva prête serment, s’engage à reconstruire le pays et tient l’administrateur sortant de Bolsonaro pour responsable

Pour la troisième fois, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté serment en tant que président, prenant ses fonctions au milieu de tensions politiques accrues après une course serrée avec le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Dans un discours à la Chambre basse du Congrès, Lula a promis d’apporter à son pays “l’espoir et la reconstruction”.

“Le grand édifice des droits, de la souveraineté et du développement que cette nation a construit a été systématiquement démoli ces dernières années”, a-t-il déclaré. “Pour reconstruire cet édifice, nous allons diriger tous nos efforts.”

Bien qu’il n’ait pas nommé Bolsonaro par son nom, il a promis que les membres de l’administration de son prédécesseur seraient tenus responsables.

LA POLICE FÉDÉRALE AU BRÉSIL SERVIT DES MANDATS DE RECHERCHE CIBLANT LES PARTISANS DU PRÉSIDENT BOLSONARO À LA SUITE DES MANIFESTATIONS

“Nous ne portons aucun esprit de vengeance contre ceux qui ont cherché à soumettre la nation à leurs desseins personnels et idéologiques, mais nous allons assurer l’Etat de droit”, a déclaré Lula. “Ceux qui ont commis une erreur répondront de leurs erreurs, avec de larges droits à leur défense dans le cadre de la procédure légale en bonne et due forme.”

Le gauchiste a battu Bolsonaro lors du vote du 30 octobre par moins de 2 points de pourcentage. Pendant des mois, Bolsonaro avait semé des doutes sur la fiabilité du vote électronique du Brésil et ses fidèles partisans étaient réticents à accepter la perte.

Beaucoup se sont rassemblés devant les casernes militaires depuis, remettant en question les résultats et suppliant les forces armées d’empêcher Lula de prendre ses fonctions. Ses partisans les plus inconditionnels ont eu recours à ce que certaines autorités et les nouveaux membres de l’administration de Lula ont qualifié d’actes de “terrorisme”, ce qui a suscité des inquiétudes en matière de sécurité concernant les événements du jour de l’investiture.

Lula a déclaré que ses priorités étaient de lutter contre la pauvreté et d’investir dans l’éducation et la santé. Il a également déclaré qu’il mettrait un terme à la déforestation illégale de l’Amazonie. Il a cherché le soutien des modérés politiques pour former un large front et vaincre Bolsonaro, puis a fait appel à certains d’entre eux pour servir dans son cabinet.

LE LAVROV DE RUSSIE REJETTE FERMEMENT LES CONDITIONS DE ZELENSKY POUR LA ‘FORMULE DE PAIX’

Lula a quitté ses fonctions avec une cote d’approbation personnelle de 83%, mais les analystes politiques doutent qu’il conserve un jour la popularité dont il jouissait autrefois. La crédibilité de Lula et de son Parti des travailleurs a également été ternie par une enquête pour corruption. Des responsables du parti ont été emprisonnés, dont Lula, dont les condamnations ont ensuite été annulées pour des raisons de procédure. La Cour suprême a par la suite jugé que le juge chargé de l’affaire s’était entendu avec les procureurs pour obtenir une condamnation.

Lula et ses partisans ont affirmé qu’il avait été victime d’un chemin de fer. D’autres étaient prêts à regarder au-delà d’éventuelles malversations comme un moyen de renverser Bolsonaro et de rassembler la nation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais les partisans de Bolsonaro refusent d’accepter que quelqu’un qu’ils considèrent comme un criminel revienne au plus haut poste. Et avec des tensions brûlantes, une série d’événements a fait craindre que la violence n’éclate le jour de l’inauguration.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.