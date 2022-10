Le Brésilien Richarlison sera prêt pour la Coupe du monde

Antonio Conte a confirmé que Richarlison sera apte pour la Coupe du monde bien que le club attende toujours toute l’étendue d’une blessure au mollet subie lors de la victoire 2-0 de samedi contre Everton.

L’attaquant brésilien était en béquilles et en larmes après le match, déclarant à ESPN Brésil qu’il craignait que “la réalisation de mon rêve” de jouer à une Coupe du monde soit en danger.

Cependant, les premiers tests ont été plus positifs et bien que le joueur de 25 ans passera une IRM lundi pour déterminer plus de détails, Conte a été concluant quant aux chances de Richarlison de se qualifier pour la finale au Qatar, qui débutera le 20 novembre.

Parlant du voyage de mercredi en Premier League à Manchester United, Conte a déclaré lorsqu’on lui a demandé si Richarlison pouvait manquer le tournoi : “Non, absolument pas. Je peux le confirmer, que le joueur ne risque pas de ne pas jouer la Coupe du monde, absolument.

“Sa blessure est une blessure, mais ce n’est pas si grave. Il a un problème au mollet. Mais je pense qu’il a besoin d’un peu de temps pour récupérer et ensuite être en forme. J’espère jouer d’autres matchs avec nous avant le Mondial. Cup mais c’est sûr que la blessure n’est pas si grave.

“Je suis heureux pour le joueur car jouer la Coupe du monde est le rêve de chaque joueur et pour cette raison, je suis heureux pour lui. Aussi, parce que nous parlons d’un joueur qui, quand il va jouer, il vous donne tout. .”

Antonio Conte a déclaré que Richarlison sera en forme à temps pour la Coupe du monde qui débutera en novembre. Visionhaus/Getty Images

Pendant ce temps, Conte a déclaré que les Spurs avaient tenté de signer à nouveau l’ancien milieu de terrain Christian Eriksen cet été avant son transfert à United.

Eriksen a travaillé sous Conte à l’Inter Milan avant de subir un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande en juin de l’année dernière.

Les règles de la Serie A stipulaient qu’Eriksen ne pouvait pas jouer en Italie avec le défibrillateur automatique qu’il avait installé après l’incident et son contrat a été annulé avant que Brentford ne lui signe le joueur de 30 ans pour un contrat de six mois.

Cet accord à court terme a expiré cet été et une multitude de clubs ont exprimé leur intérêt pour Eriksen avant de choisir United, Conte confirmant lundi que les Spurs étaient en lice.

“Oui, mais vous savez que je ne veux pas parler des joueurs des autres équipes”, a-t-il ajouté. “Bien sûr, Christian est un joueur avec qui j’aime travailler.

“C’est un joueur que j’aimerais entraîner à nouveau, avoir dans mon équipe. Mais vous savez très bien que le marché des transferts est très difficile. Je pense qu’il a fait un grand choix d’aller à United pour signer un contrat de trois ans. Je lui souhaite le meilleur, pour sa famille, à part le match contre nous, puis pour la suite de la saison, je lui souhaite d’être le meilleur sur le terrain.

“C’était proche? Maintenant, ce n’est pas important de dire oui ou non, mais Christian est un joueur que chaque club a essayé de faire entrer dans l’équipe.”

United a battu Tottenham 3-2 lors du match correspondant de la saison dernière grâce à un tour du chapeau de Cristiano Ronaldo, et Conte a déclaré qu’il espérait un résultat différent mercredi.

“Nous parlons d’un joueur incroyable, un joueur de haut niveau. Un joueur qui a continué à faire la différence pour l’équipe qu’il joue”, a-t-il déclaré.

“Cristiano, avec [Lionel] Messi, ils ont fait l’histoire du football ces 10, 15 dernières années. J’ai beaucoup d’admiration pour Cristiano, pour son professionnalisme, mais j’espère [Wednesday] n’est pas comme la saison dernière, il a marqué trois buts. Nous avons perdu 3-2, mais nous avons perdu contre lui, pas contre United la saison dernière. Je me souviens très bien. Nous avons joué un bon match et il a résolu la situation tout seul.”