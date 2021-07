Le Brésilien Paqueta bat le Chili, tandis que le Pérou organise un match revanche en demi-finale de la Copa America

Le Brésil célèbre le seul but du match lors de sa victoire. Thiago Ribeiro/NurPhoto via Getty Images

La phase de quart de finale de la polémique La Copa America au Brésil est en cours. Huit équipes avancent dans la phase à élimination directe alors que les matchs se déroulent dans des stades vides à travers le pays. Le Brésil a battu le Chili 1-0 tandis que le Pérou avait besoin de tirs au but pour battre le Paraguay après un match nul 3-3 en temps réglementaire.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

– Calendrier des matchs et des matchs de la Copa America

Le Brésil se tournera-t-il vers Paqueta après le rôle principal ?

Le meilleur moment du règne de cinq ans de Tite en tant qu’entraîneur du Brésil a été le début : les 18 premiers mois de 2016-2017, lorsque son équipe s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Le héros méconnu de cette équipe était Renato Augusto, un milieu de terrain intelligent et élégant qui s’est débarrassé de ses problèmes de fitness de longue date pour jouer un rôle clé, orchestrant le jeu en profondeur, se connectant à l’attaque, gardant le ballon en mouvement et prenant les bonnes décisions. . Cependant, lorsque la Coupe du monde est arrivée, il manquait de condition physique à 100% et a eu un impact minimal sur le banc – bien qu’il ait marqué lors de la défaite 2-1 contre la Belgique en quarts de finale. Renato Augusto n’a plus joué pour l’équipe nationale depuis 2018 et il leur a manqué – jamais autant que lors de la première mi-temps lugubre qu’ils ont disputée en quart de finale de la Copa America contre le Chili vendredi.

L’une des idées récentes de Tite a été de jouer Gabriel Jesus et Richarlison en tant que milieux de terrain larges devant les opérateurs défensifs Fred et Casemiro, permettant à Neymar de se déplacer au centre de l’attaquant Roberto Firmino. L’idée est de libérer Neymar ; la conséquence peut être de le surcharger. C’est une formation qui peut fonctionner, surtout à l’extérieur quand le Brésil peut jouer en contre-attaque. Mais cela laisse un trou béant dans des matchs comme celui contre le Chili : quand le terrain est mauvais, les adversaires sont contents alors qu’il n’y a pas de but et que le temps file vers les tirs au but.

Neymar, comme aime à le dire son entraîneur, est à la fois arc et flèche, à la fois constructeur et finisseur de coups. Mais il ne peut pas être les deux à la fois. Ce match réclamait à grands cris l’introduction du milieu de terrain lyonnais Lucas Paqueta.

Talentueuse et polyvalente, Paqueta est encore brute. Tite ne lui fait pas confiance pour le côté défensif des tâches de milieu de terrain, craignant sa tendance à perdre le ballon trop près de son propre but, mais il a eu un impact immédiat après être entré à la mi-temps pour Firmino. En une minute, il a complété un mouvement soigné – l’arrière gauche Renan Lodi a joué le ballon à Fred qui l’a aidé à avancer, Casemiro a trouvé Paqueta qui a joué un doublé avec Neymar avant de battre le gardien avec une jolie volée.

Avec l’impasse cassée et une présence plus importante au milieu de terrain, il y avait la perspective d’une belle seconde mi-temps. Mais, en quelques minutes, Gabriel Jesus s’est fait expulser pour un défi impétueux et le jeu a changé.

Revenu à 10 hommes, Paqueta a dû couvrir le flanc droit et Neymar a été contraint d’essayer de redevenir à la fois arc et flèche. Le Brésil a tenu bon mais, pour le reste de la Copa America, la star du PSG devra opérer collectivement et Tite essaiera sûrement de favoriser un partenariat entre lui et Paqueta dans le but de recréer ce qu’il avait avec Renato Augusto pendant cette période de lune de miel.





Le Brésil et le Chili se sont rencontrés pour la dernière fois lors d’un tournoi sur le sol brésilien en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014. Le Brésil s’est imposé 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 en temps réglementaire, mais c’était serré. Avec presque le dernier coup de pied du match, l’attaquant chilien Mauricio Pinilla a secoué la barre transversale brésilienne. Pinilla a trouvé le moment si mémorable qu’il s’est fait tatouer la barre transversale alors que, avec le recul, de nombreux fans brésiliens auraient peut-être souhaité que le ballon soit descendu de quelques centimètres pour leur épargner l’humiliation de cette défaite 7-1 contre l’Allemagne dans le demi finales.

La barre transversale figurait également dans ce jeu – pas sous une forme aussi dramatique, mais qui pourrait avoir une certaine importance à long terme.

Le Chili avait presque toute la seconde mi-temps à presser contre 10 hommes et ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Il y a eu un ou deux moments de panique dans la défense brésilienne, et un moment pour les Chiliens de s’attarder avec nostalgie. Eugenio Mena a centré de la gauche et une tête de Ben Brereton a fait une boucle menaçante vers le but, seulement pour revenir sur la barre transversale.

Le Chili est une équipe vieillissante; de nombreux membres de l’équipe étaient des coéquipiers de Pinilla il y a sept ans, et bien avant. Huit des onze de départ avaient plus de 30 ans et l’entraîneur Martin Lasarte a parlé de ses « vieux rockers », tandis que la presse chilienne spéculait que ce match pourrait être leur dernier concert.

Ils ont poussé le Brésil assez fort pour se montrer dignes d’un rappel, mais ils ne peuvent pas durer éternellement. Il doit y avoir un changement vers l’avenir et leur plus grand succès de ce tournoi a été l’introduction de Brereton, 22 ans, né en Angleterre, qui a « Brereton Diaz » sur son maillot, soulignant le nom de famille de sa mère. En ajoutant du rythme, de la poussée et de l’énergie, le milieu de terrain n’a pas pu faire assez pour battre le Brésil dans la nuit, mais il a montré qu’il pouvait aider le Chili à aller de l’avant.

Le Pérou s’est qualifié pour les demi-finales. Getty Images

Gareca mène le Pérou au match revanche du Brésil

L’entraîneur péruvien Ricardo Gareca a de nouveau travaillé sa magie alors que son équipe a battu le Paraguay après un match passionnant. Il a mobilisé des ressources très limitées pour sceller les progrès vers les demi-finales et l’a fait sans le seul joueur de classe mondiale que le pays a produit ces derniers temps : le capitaine et avant-centre Paolo Guerrero.

Le meilleur buteur de tous les temps du Pérou se remet de son dernier revers, une blessure au genou de longue durée, et l’introduction par Gareca de l’attaquant d’origine italienne Gianluca Lapadula a comblé l’écart. Lapadula est polyvalent, mobile et rusé, et, après avoir marqué deux fois, a joué un rôle dans l’organisateur défensif du Paraguay Gustavo Gomez qui a écopé d’un carton rouge.

Mais encore plus important est Andre Carrillo. L’ancien ailier de Watford vient d’avoir 30 ans et est maintenant basé au Moyen-Orient, mais il a joué le football de sa vie pour le Pérou. Il se pourrait même que l’absence de Guerrero ait libéré Carrillo. Sans un avant-centre ciblé, il n’a pas besoin de jouer uniquement sur l’aile gauche et peut traverser la ligne d’attaque pour trouver des poches d’espace à partir desquelles faire ses dégâts.

Carrillo a été impliqué dans les trois buts, mais il n’a pas été impliqué dans les tirs au but et ne sera pas en demi-finale. Au cours des 10 dernières minutes du match, il n’a pas eu la chance de recevoir un deuxième carton jaune et le Pérou a dû terminer le match sans lui. C’est une chose de jouer quelques minutes contre le Paraguay sans Carrillo. Jouer toute une demi-finale contre le Brésil sans lui est une tout autre chose.

Dans leur match d’ouverture de ce tournoi, le Pérou a été balayé 4-0 par le Brésil. S’ils remportaient le match revanche de lundi, ce serait un choc plus important que l’élimination du Brésil par le Honduras en Copa America il y a 20 ans, mais le Pérou a remporté une victoire serrée contre le Brésil lors d’un match amical à Los Angeles il y a près de deux ans, donc ce n’est pas impossible .

Si le Pérou s’était rendu au Paraguay, ils seraient sortis de la compétition entièrement à crédit. Diligent comme toujours, Gareca tentera de tracer un chemin vers la gloire, mais le Brésil sera un défi très différent.