Le Brésilien Neymar va subir une opération au genou après une rupture du LCA et du ménisque | Actualités footballistiques

La superstar du football Neymar souffre d’une déchirure ligamentaire et du ménisque du genou gauche et devra subir une intervention chirurgicale après avoir été blessée lors de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay, a annoncé la Confédération brésilienne de football (CBF).

Le joueur de 31 ans, qui a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Hilal en provenance du Paris Saint-Germain en août, a été étendu en larmes juste avant la mi-temps du match de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026 à Montevideo mardi.

Neymar sera opéré de ses blessures à « une date encore à déterminer », a indiqué mercredi la CBF, après une série d’examens médicaux sur le joueur à Sao Paulo.

Neymar est tombé après s’être battu pour le ballon avec l’Uruguayen Nicolas de la Cruz à la 44e minute de la défaite 2-0 du Brésil mardi, se tenant la jambe gauche douloureusement et appelant des soins médicaux sous le regard anxieux de ses coéquipiers. Il a quitté le stade avec des béquilles et une attelle de jambe après le match.

« Le football brésilien et mondial a besoin de Neymar en bonne santé et en bonne santé, car le football est plus heureux quand il est sur le terrain », a déclaré le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, dans un communiqué.

La blessure devrait exclure l’attaquant pendant plusieurs mois.

La CBF a déclaré que son service médical et Al Hilal étaient en « contact constant » et « alignés » pour aider l’attaquant à récupérer.

Neymar, qui a dépassé Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil le mois dernier, a déclaré qu’il était frustré d’être mis à l’écart avec une nouvelle blessure si peu de temps après s’être remis d’une opération à la cheville.

Plus tôt cette année, il a subi une opération à la cheville droite qui a nécessité des mois de convalescence avant de quitter le Paris Saint-Germain pour signer un contrat de deux ans avec Al Hilal, où il n’avait disputé que cinq matchs cette saison.

« C’est une période très triste, la pire », a-t-il écrit sur Instagram. « Je sais que je suis fort, mais cette fois, j’aurai encore plus besoin de ma famille et de mes amis.

« Ce n’est pas facile de subir une blessure et une intervention chirurgicale, imaginez tout revivre après quatre mois de convalescence. »

C’est un moment très triste, ou pior.

Si tu as le fort de ma plus grande volonté, vez-vous préciser ainda mais dos meus (família e amigos)

Il n’est pas facile de passer une séance de soins et de chirurgie, imaginez passer tout de nouveau après 4 mois de récupération.

Fé eu tenho, até demais…

Mais à force d’avoir entrego nas mãos… pic.twitter.com/H7Rm7elzBA – Neymar Jr (@neymarjr) 19 octobre 2023

La carrière de Neymar a été marquée par des blessures. Il a passé trois longues périodes sur le banc de touche avec son ancien club du Paris St Germain après s’être blessé au pied droit.

Il a été opéré en mars pour un problème à la cheville qui l’a laissé à l’écart pendant six mois.

Des problèmes de forme physique ont éclipsé une grande partie de ses six saisons au PSG, qui lui ont valu un record du monde de 234 millions de dollars (222 millions d’euros) en 2017.

Il a signé pour Al Hilal pour un montant de 95 millions de dollars en août.