Le Brésilien n ° 10 du Sporting Cleiton Silva aide le Bengale oriental à battre le Bengaluru FC 2-1

L’East Bengal FC a battu le Bengaluru FC 2-1 lors du choc de la Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan mercredi.

Cleiton Silva a marqué de chaque côté d’un égaliseur de Javier Hernandez pour aider le Bengale oriental à remporter sa toute première victoire dans l’ISL 2022-23 dans son stade à domicile.

Avant le départ cependant, il y avait un sentiment de perte dans l’air froid de décembre à Kolkata. Le roi était décédé.

Les deux équipes ont rendu hommage avant le match à Pelé, décédé jeudi à l’âge de 82 ans à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Un mémorial a été érigé à l’entrée du stade de Saltlake alors que les joueurs et le personnel du Bengale oriental et de Bengaluru rendaient hommage à la légende. Avant le coup d’envoi, tout le monde dans le stade, y compris les joueurs, a observé une minute de silence.

Quant au match lui-même, il a commencé sur une note précipitée avec les joueurs du BFC et de l’EBFC qui se sont tous les deux battus pour une avance rapide.

La première vraie chance du match est survenue à la quatrième minute lorsque Suresh Wangjam a perdu le ballon au profit d’Alex Lima, qui s’est précipité dans la surface et a tiré à distance alors que les défenseurs se rapprochaient de lui. Son effort a pris une déviation alors qu’il volait au-dessus de la barre.

Alex Lima a de nouveau mis les choses en marche depuis le milieu de terrain, libérant Naorem Singh sur la gauche, qui s’est rapproché de la ligne de démarcation et a battu son marqueur. Il a réussi à envoyer un centre dinké dans la surface de réparation mais il a été rapidement dégagé par les défenseurs du BFC.

À la 13e minute, c’était au tour de Naorem d’envoyer le centre uniquement pour que Cleiton Silva dirige son effort droit sur Gurpreet Singh Sandhu.

Le débutant du BFC, Pablo Perez, a récupéré le ballon au milieu de terrain et, après une brève course en défense, a glissé Roy Krishna derrière. Son tir puissant a cependant été sauvé par un autre débutant dans le but de l’EBFC, Suvam Sen à la 26e minute.

Le Bengale oriental s’était installé dans une accalmie en défense alors que Roy Krishna courait sur la droite, dépassant Lalchungnunga, à la 34e minute alors que son tir ne faisait qu’ébouriffer le filet latéral.

Le Bengale oriental a pris les devants à la 39e minute après qu’un superbe ballon du milieu de terrain ait libéré le VP Suhair sur la droite. Il a couru dans la surface mais dès qu’il a semblé avoir avancé le ballon hors de sa portée, il l’a retiré avec des pieds rapides, ce qui signifiait que le bras oscillant de Roshan Singh après un plongeon pour dissuader un centre de frapper le ballon. Cleiton s’est avancé pour placer le ballon à droite de Gurpreet, qui est allé dans l’autre sens, depuis le point de penalty.

Les deux équipes semblaient menaçantes de marquer lors des échanges d’ouverture après le redémarrage, mais aucune ne pouvait en faire assez pour déranger le gardien.

Javier Hernandez a changé tout cela à la 55e minute en frappant une réduction de Roy Krishna alors qu’il avait traîné Ivan Gonzalez hors de position pour laisser le n ° 10 sans marque, dont la frappe du pied latéral a survolé un Suvam Sen impuissant.

La pression de Bengaluru était implacable alors que Sunil Chhetri se frayait un chemin à travers un groupe de défenseurs de l’EBFC pour licencier Roy Krishna sur la droite. Alors qu’il tentait un une-deux avec Chhetri, Krishna s’est fait arracher le ballon par les joueurs de l’EBFC à la 63e.

À la 75e minute, Javier Hernandez a fouetté dans un corner dangereux alors que le dégagement tombait aux pieds de Rohit Kumar, dont la demi-volée du pied gauche était probablement bouclée mais Suvam n’a pris aucune chance dans le but de l’EBFC.

De chaque côté de la marque des 90 minutes, il y a eu un cri de pénalité après que Roy Krishna a été abattu à l’intérieur de la surface, mais l’arbitre n’a pas bougé. Shiva Shakti a également eu un effort de gardien de but sauvé par Suvam.

Alors que l’horloge se rapprochait du temps plein, le jeu a commencé à s’étirer avec des joueurs fatigués et les formes défensives se lançant au sort.

Alan Costa a commis une erreur de jugement en faisant tomber illégalement Jordan O’Doherty juste à l’extérieur de la surface. Cleiton Silva s’est avancé et a posé le ballon, a reculé de quelques pas et a frappé le ballon. Le temps semblait s’être arrêté alors que la brigade Rouge et Or retenait son souffle. Gurpreet a plongé et n’a pas réussi à arrêter le ballon alors qu’il s’enroulait dans le coin supérieur et s’emmêlait dans le filet.

Un Brésilien portant le numéro 10 sur le dos a aidé l’East Bengal FC à enregistrer sa première victoire sur son terrain du stade de Saltlake en Super League indienne lors de la dernière journée de 2022.

Parfois, la magie est prédestinée.

