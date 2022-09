Le Brésilien Marcelo reçoit un accueil enthousiaste à l’Olympiakos

Plus de 20 000 supporters de l’Olympiakos ont accueilli la star brésilienne Marcelo dans leur stade lundi alors que les champions de Grèce déroulaient le tapis rouge pour l’arrière gauche de 34 ans.

Marcelo a rejoint l’Olympiakos en tant qu’agent libre après que le Real Madrid ait mis fin à ses 16 années au club.

« Je suis très heureux et satisfait. Et ma famille aussi. J’espère être ici et aider l’équipe avec un grand dévouement », a déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des champions à la foule assistant à sa présentation.

Les premiers pas de Marcelo sur le terrain au Pirée !! 🔴⚪️🇧🇷 #OlympiacosFC pic.twitter.com/0jfjQV7brk — Porte 7 Internationale (@Gate7Intl) 5 septembre 2022

Marcelo, 58 fois capé, est le joueur le plus titré de l’histoire du Real faisant partie d’équipes qui ont remporté 25 trophées, mais il n’a réussi que sept départs pour eux la saison dernière.

L’Olympiakos n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison et disputera la Ligue Europa à la place, face à l’équipe française de Nantes en premier dans le groupe G jeudi.

Marcelo a commencé sa carrière à Fluminense avant de rejoindre le Real à l’âge de 18 ans. Il a joué pour le Brésil lors des Coupes du monde 2014 et 2018.

