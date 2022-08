Le Brésilien Lula veut renégocier les prêts s’il est élu

“Nous avons près de 70% des familles brésiliennes endettées et la grande majorité sont des femmes”, a déclaré da Silva dans une interview aux heures de grande écoute sur la chaîne de télévision Globo. “Vous pouvez être sûr que nous négocierons avec le secteur privé et le système financier.”

Da Silva a également reconnu pour la première fois que des erreurs avaient été commises et que la corruption s’était produite au cours de sa propre administration et de celle de son successeur, Dilma Rousseff. Tous deux sont membres du Parti des travailleurs de gauche.

Da Silva lui-même a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent et a passé plus d’un an en prison, bien que la Cour suprême ait par la suite annulé les condamnations, ouvrant la voie à sa course présidentielle cette année. Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.