Le Brésilien Lula veut renégocier les prêts s’il est élu

RIO DE JANEIRO (AP) – L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva s’est engagé jeudi soir à renégocier les dettes des ménages des Brésiliens s’il remporte les élections d’octobre, faisant une autre promesse visant à attirer le soutien de dizaines de millions de personnes en difficulté.

L’annonce est intervenue un jour après que le président américain Joe Biden a annoncé que certains Américains recevraient jusqu’à 10 000 $ en remise de dette fédérale sur les prêts étudiants. De nombreux Brésiliens sont impatients d’être soulagés à un moment où l’inflation atteint près de 10 % et où les pauvres ont du mal à joindre les deux bouts.

“Nous avons près de 70% des familles brésiliennes endettées et la grande majorité sont des femmes”, a déclaré da Silva dans une interview aux heures de grande écoute sur la chaîne de télévision Globo. “Vous pouvez être sûr que nous négocierons avec le secteur privé et le système financier.”

Le même programme a interviewé le titulaire, Jair Bolsonaro, le 22 août.

Da Silva a déjà laissé entendre que si les électeurs le renvoyaient au poste qu’il occupait de 2003 à 2010, il maintiendrait probablement en place la forte augmentation des prestations sociales approuvée récemment. Ces augmentations, qui doivent expirer à la fin de l’année, font partie des efforts de Bolsonaro pour renforcer sa candidature à la réélection. Celui qui remportera le vote d’octobre prendra ses fonctions en janvier.

Le gauchiste da Silva, qui dirige l’extrême droite Bolsonaro dans les sondages d’opinion, a également critiqué le titulaire pour avoir recherché un soutien politique en permettant aux législateurs d’utiliser d’énormes sommes de fonds publics à leur discrétion dans le cadre de ce que l’on appelle le “secret secret”. budget.”

« Bolsonaro ne commande rien, le Congrès le tient en otage. Il ne contrôle même pas le budget », a déclaré da Silva.

« Arthur Lira est aux commandes. Les ministres l’appellent, pas Boslonaro », a-t-il ajouté, faisant référence au président de la Chambre des députés.

Da Silva a également reconnu pour la première fois que des erreurs avaient été commises et que la corruption s’était produite au cours de sa propre administration et de celle de son successeur, Dilma Rousseff. Tous deux sont membres du Parti des travailleurs de gauche.

“Vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas eu de corruption si les gens ont avoué”, a déclaré da Silva interrogé sur les scandales de corruption massifs sous les gouvernements du Parti des travailleurs. Mais il a attribué ces transgressions à des individus plutôt qu’à un plan orchestré de son parti.

Da Silva lui-même a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent et a passé plus d’un an en prison, bien que la Cour suprême ait par la suite annulé les condamnations, ouvrant la voie à sa course présidentielle cette année. Il a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.

Lors de la course présidentielle de 2018, Bolsonaro a placé la lutte contre la corruption, alors symbolisée par le Parti des travailleurs et un da Silva emprisonné, au cœur de sa campagne.

