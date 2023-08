Le Brésilien Lula veut discuter des changements au Conseil de sécurité de l’ONU avec Biden

Le président brésilien Lula souhaite discuter des changements au Conseil de sécurité de l’ONU avec le président américain Biden.

Lula suggère que le Brésil, l’Inde, l’Allemagne, le Japon et l’Afrique du Sud deviennent membres permanents du conseil.

Lula espère créer un ministère des petites et moyennes entreprises et devrait annoncer prochainement un remaniement ministériel.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré mardi vouloir discuter de la possibilité d’apporter des changements au Conseil de sécurité des Nations Unies avec son homologue américain Joe Biden.

Lula, qui milite depuis longtemps pour que le Brésil et d’autres pays soient inclus de manière permanente au conseil, devrait rencontrer Biden en marge de l’Assemblée générale de l’ONU le mois prochain à New York.

La semaine dernière, lors d’un sommet du groupe des pays émergents des BRICS en Afrique du Sud, le leader de gauche a appelé ses compatriotes, la Chine et la Russie, à soutenir davantage de pays entrant dans le conseil en tant que membres permanents.

Lula affirme que le Conseil doit refléter les conditions géopolitiques mondiales actuelles plutôt que celles des années 1940, suggérant que des pays comme le Brésil, l’Inde, l’Allemagne, le Japon et l’Afrique du Sud devraient devenir membres permanents.

Le dirigeant brésilien a ajouté en direct sur les réseaux sociaux que les membres des BRICS étaient convenus de discuter jusqu’au sommet de l’année prochaine de la possibilité d’établir une monnaie commune pour les échanges commerciaux entre eux.

Il a également déclaré qu’il espérait que le Congrès brésilien aiderait son administration à « protéger les plus pauvres, et non les plus riches » du pays, après avoir signé un décret visant à taxer les fonds fermés et offshore.

Ces mesures, actuellement en attente d’approbation par le Congrès, sont considérées comme essentielles pour permettre au gouvernement d’augmenter les recettes publiques et d’atteindre son engagement de zéro déficit primaire d’ici l’année prochaine, car elles compensent la perte de revenus due à l’extension des exonérations d’impôt sur le revenu pour les particuliers.

Lula devrait bientôt annoncer un remaniement ministériel afin d’obtenir davantage de soutien pour son administration au Congrès, en nommant certains membres des partis centristes et de centre-droit comme ministres.

La création d’un nouveau ministère a été envisagée comme un moyen de diversifier son équipe sans apporter de changements majeurs au cabinet actuel, et Lula a déclaré mardi qu’il envisageait désormais de créer un ministère des petites et moyennes entreprises.