Le Brésilien Lula reçoit le soutien d’un candidat modéré

Da Silva, plus connu sous le nom de Lula, et Janones ont fait cette annonce lors d’une émission en direct, peu de temps avant qu’ils ne tiennent une conférence de presse à Sao Paulo.

SAO PAULO — L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui fait campagne pour reprendre le poste qu’il a occupé entre 2003 et 2010, a reçu jeudi l’aval du modéré André Janones, qui devait se présenter lui-même.

“J’arrête ma candidature et je l’unifie avec celle de l’ancien président Lula”, a déclaré Janones, un phénomène des médias sociaux avec 2 millions de followers sur Instagram et 8 millions sur Facebook.

Son approbation pourrait aider à rapprocher l’ancien dirigeant de gauche d’une victoire pure et simple contre le titulaire Jair Bolsonaro. Da Silva est actuellement en tête de tous les sondages ; l’enquête la plus récente de Datafolha l’a montré avec 47% de soutien lors du vote du premier tour le 3 octobre.

En revanche, le même sondage a montré Janones avec 2% de soutien. Elle a été menée les 27 et 28 juillet et comporte une marge d’erreur de plus ou moins deux points de pourcentage.