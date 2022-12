Le Brésilien Lula promet de ne pas déboiser mais des défis se profilent

Commentez cette histoire Commentaire

XAPURI, Brésil — Lorsque Luiz Inácio Lula da Silva prêtera serment en tant que président du deuxième pays le plus peuplé de l’hémisphère occidental le 1er janvier, peu de défis seront plus grands que de tenir sa promesse de mettre fin à toute déforestation en Amazonie brésilienne d’ici 2030. Pour comprendre pourquoi, considérez les visions très différentes de trois filles d’une famille de saigneurs de caoutchouc qui vivent dans une grande réserve dans l’État occidental d’Acre. La réserve est une forêt protégée au nom du légendaire leader des saigneurs de caoutchouc et écologiste Chico Mendes.

Luzineide da Silva est un saigneur de caoutchouc de troisième génération. L’une de ses filles veut suivre ses traces et vivre des champs familiaux, des hévéas et des noix du Brésil, les deux autres veulent abattre la forêt, planter de l’herbe et élever du bétail.

« Ma fille aînée a été éblouie lorsqu’elle a participé à un stage d’élevage. Elle a appris à produire du bœuf et du fromage et même à conduire un tracteur. Cela a changé sa vision du monde », a déclaré da Silva à la fin d’une journée à s’occuper de ses cultures de maïs, de citrouille, de pastèque, de banane et de cornichon sous un soleil brûlant. “Elle a dit : ‘Maman, tous ceux qui élèvent du bétail ont une voiture, une belle vie et fréquentent des collèges privés, alors que je n’ai pas les moyens de payer une école vétérinaire.'”

C’est pareil pour les autres familles. Au cours des deux dernières décennies, de nombreux saigneurs de caoutchouc ont progressivement abandonné la vision de Mendes, qui s’opposait farouchement à la déforestation par les grands éleveurs de bétail.

Le défenseur de la forêt a été abattu dans sa petite maison de la ville de Xapuri ici à Acre en décembre 1998. Un fermier local avait ordonné le meurtre. Le tollé international qui a suivi a conduit à la création de «réserves extractives» à travers l’Amazonie, un type d’unité de conservation fédérale où les communautés forestières pouvaient vivre leur vie traditionnelle à l’abri du vol de terres.

Le taraudage classique du caoutchouc se fait en découpant des rainures dans l’écorce des hévéas et en récupérant le latex qui suinte. Mais ce caoutchouc artisanal est tombé en déclin au fil des décennies, victime du caoutchouc synthétique fabriqué dans les usines chimiques ou du caoutchouc cultivé dans les plantations.

Trouvant peu d’opportunités ailleurs, de nombreux habitants ont abattu des arbres et se sont tournés vers le bétail comme un revenu plus fiable que les produits forestiers saisonniers, comme les noix du Brésil. Le bétail est devenu l’activité économique la plus importante d’Acre.

Au cours des quatre dernières années, cette tendance à convertir la forêt en pâturage a atteint des niveaux sans précédent sous le président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Son gouvernement a tenté de réduire les zones protégées et de légaliser les troupeaux de bétail à grande échelle à l’intérieur des réserves d’extraction. Des voleurs de terres de l’État voisin de Rondonia ont acheté illégalement des parcelles de terrain, même sur des terres publiques. L’un d’eux a déboisé 104 hectares (257 acres), la plus grande étendue de destruction cette année, selon des responsables de l’application des lois environnementales qui se sont exprimés de manière anonyme car ils ne sont pas autorisés à parler à la presse.

Les habitants ont également défriché des arbres pour louer le terrain à des éleveurs de bétail à proximité, qui financent la destruction. Il y a même des cas où les saigneurs traditionnels de caoutchouc ont utilisé l’argent gagné de la vente du caoutchouc pour étendre leurs pâturages. D’autres publient des annonces sur Facebook vendant leurs plantations de caoutchouc traditionnelles.

“Ce qui me frappe, c’est que lorsque nous n’avions rien, nous avons pu rassembler les gens et nous battre comme nous l’avons fait”, a déclaré Raimundo Mendes de Barros assis sur le porche de sa maison en bois, dont les murs portent des photos de lui à côté de Chico Mendes. , qui était son cousin, et Lula. Tous appartiennent au même parti, le Parti des travailleurs. Grâce au mouvement des saigneurs de caoutchouc, a-t-il dit, les gens ont maintenant des routes et de l’électricité, et se promènent sur un pied d’égalité avec les habitants de la ville.

Mais “ces améliorations ont fini par profiter aux malfaiteurs”, a déclaré Raimundo Mendes. Beaucoup pensent que les produits forestiers et l’agriculture familiale ne valent rien et qu’ils ont besoin d’argent pour acheter une moto et un téléphone portable. Ils vendront un morceau de leur propre plantation de caoutchouc et déboiseront pour élever du bétail.

“Nous nous sommes battus si fort et avons construit tant de bonnes choses, mais les gens ne s’en soucient pas”, a déclaré le leader du caoutchouc de 77 ans.

Le résultat est qu’une zone à peu près de la taille de Manhattan a été détruite pendant la présidence de Bolsonaro entre 2019 et 2022. C’est le triple des quatre années précédentes, selon une analyse du Socio-Environmental Institute, une organisation brésilienne à but non lucratif, basée sur des chiffres officiels.

“Dans le passé, les habitants de la réserve de Chico Mendes utilisaient les bénéfices du caoutchouc et des noix du Brésil pour acheter du bétail comme une sorte de compte d’épargne”, a déclaré le chercheur de l’Institut Antonio Oviedo à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. Il a dit que maintenant tout est à une échelle beaucoup plus grande.

La plupart des habitants, cependant, ne semblent pas considérer cette perte de forêt comme un problème, bien au contraire. Lors des récentes élections, Bolsonaro a largement battu Lula ici à Xapuri et dans les six municipalités de la réserve de Chico Mendes.

L’État d’Acre au sens large a également atteint un niveau record de déforestation au cours des quatre dernières années, selon une surveillance officielle. Pourtant Bolsonaro a battu Lula 70% à 30%. Son allié, le gouverneur pro-agro-industriel Gladson Cameli, a également été réélu de façon écrasante. Cela a montré la longue disparition des efforts déployés depuis des années par le Parti des travailleurs pour mettre en place une économie durable à Acre. C’était aussi un indicateur de la force de l’agro-industrie et des changements culturels de ces dernières années dans les régions rurales du Brésil.

Acre est également la maison de Marina Silva, une ancienne ministre de l’environnement envisagée pour le même poste dans la nouvelle administration. Silva est également un ancien saigneur de caoutchouc qui a combattu la déforestation aux côtés de Mendes. Défenseuse de la forêt renommée dans le monde entier, elle est devenue très impopulaire dans son pays d’origine. Son parti politique, l’écologiste Sustainability Network, est presque inexistant ici – il n’a même pas de membre élu au conseil.

Angela Mendes, fille de Chico Mendes, dit que pour vraiment stopper la déforestation, la nouvelle administration Lula devra écouter les besoins des petits exploitants qui vivent de produits forestiers comme le caoutchouc, les noix du Brésil et l’açaï, et remanier l’agence fédérale chargée de gère des aires protégées, l’Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité.

“Nous avons encore beaucoup de forêt debout”, a-t-elle déclaré lors d’une interview à Xapuri. Pour s’assurer que cela reste ainsi, dit-elle, il est essentiel de trouver une voie pour les personnes qui vivent de la terre. “C’est la seule façon d’avancer.”