Le Brésilien Lula prêté serment pour un troisième mandat en tant que président – ​​NBC Los Angeles

Le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté serment en tant que président dimanche et, dans son premier discours, a exprimé son optimisme quant aux plans de reconstruction tout en s’engageant à ce que les membres de l’administration sortante de Jair Bolsonaro soient tenus responsables.

Lula prend ses fonctions pour la troisième fois après avoir contrecarré la candidature à la réélection du président sortant d’extrême droite Bolsonaro. Son retour au pouvoir marque le point culminant d’un retour politique qui ravit les partisans et exaspère les opposants dans une nation farouchement polarisée.

“Notre message au Brésil est un message d’espoir et de reconstruction”, a déclaré Lula dans un discours à la Chambre basse du Congrès après avoir signé le document qui l’institue officiellement président. « Le grand édifice des droits, de la souveraineté et du développement que cette nation a construit a été systématiquement démoli ces dernières années. Pour rebâtir cet édifice, nous allons diriger tous nos efforts.

Dimanche après-midi sur l’esplanade principale de Brasilia, la fête était lancée. Des dizaines de milliers de partisans vêtus du rouge du Parti des travailleurs de Lula ont applaudi après sa prestation de serment.

Ils ont célébré lorsque le président a déclaré qu’il enverrait un rapport sur l’administration précédente à tous les législateurs et autorités judiciaires, révoquerait les “décrets criminels” de Bolsonaro qui assoupliraient le contrôle des armes à feu et tiendrait l’administration précédente responsable de son déni face au COVID-19. pandémie.

“Nous ne portons aucun esprit de vengeance contre ceux qui ont cherché à assujettir la nation à leurs desseins personnels et idéologiques, mais nous allons assurer l’État de droit”, a déclaré Lula, sans mentionner nommément Bolsonaro. “Ceux qui ont commis une erreur répondront de leurs erreurs, avec de larges droits à leur défense dans le cadre de la procédure légale en bonne et due forme.”

Il est peu probable que la présidence de Lula ressemble à ses deux mandats précédents, après la course présidentielle la plus serrée depuis plus de trois décennies au Brésil et la résistance à sa prise de fonction par certains de ses opposants, selon les analystes politiques.

Le gauchiste a battu Bolsonaro lors du vote du 30 octobre par moins de 2 points de pourcentage. Pendant des mois, Bolsonaro avait semé des doutes sur la fiabilité du vote électronique du Brésil et ses fidèles partisans étaient réticents à accepter la perte.

Beaucoup se sont rassemblés devant les casernes militaires depuis, remettant en question les résultats et suppliant les forces armées d’empêcher Lula de prendre ses fonctions.

Ses partisans les plus inconditionnels ont eu recours à ce que certaines autorités et les nouveaux membres de l’administration de Lula ont qualifié d’actes de « terrorisme » – ce qui avait suscité des inquiétudes en matière de sécurité au sujet des événements du jour de l’investiture.

Lula devra faire face à des conditions économiques plus difficiles qu’au cours de ses deux premiers mandats, lorsque le boom mondial des matières premières s’est avéré une aubaine pour le Brésil.

À l’époque, le programme phare de protection sociale de son administration a contribué à faire entrer des dizaines de millions de personnes pauvres dans la classe moyenne. Il a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation personnelle de 83 %.

Dans les années qui ont suivi, l’économie brésilienne a plongé dans deux profondes récessions – d’abord, pendant le mandat de son successeur trié sur le volet, puis pendant la pandémie – et les Brésiliens ordinaires ont beaucoup souffert.

Lula a déclaré que ses priorités étaient de lutter contre la pauvreté et d’investir dans l’éducation et la santé. Il a également déclaré qu’il mettrait un terme à la déforestation illégale de l’Amazonie. Il a cherché le soutien des modérés politiques pour former un large front et vaincre Bolsonaro, puis a fait appel à certains d’entre eux pour servir dans son cabinet.

Dans son premier acte en tant que président dimanche, Lula a signé un décret pour renforcer le contrôle des armes à feu et a fixé un délai de 30 jours au bureau du contrôleur général pour évaluer divers décrets de Bolsonaro qui ont placé les informations officielles sous scellés pendant 100 ans. Il a également signé un décret qui garantissait une allocation mensuelle aux familles pauvres et a rétabli le fonds Amazon principalement financé par la Norvège pour le développement durable dans la forêt tropicale.

Claúdio Arantes, un retraité de 68 ans, portait un vieux drapeau de campagne de Lula sur son chemin vers l’esplanade. Le partisan de longue date de Lula a assisté à son investiture en 2003 et a convenu que cette fois, c’était différent.

“À l’époque, il pouvait parler de l’unité du Brésil. Maintenant, il est divisé et ne guérira pas de sitôt », a déclaré Arantes. “Je fais confiance à son intelligence pour faire fonctionner cette administration d’unité nationale afin que nous n’ayons plus jamais de Bolsonaro.”

Compte tenu des failles politiques du pays, il est très peu probable que Lula retrouve jamais la popularité dont il jouissait autrefois, ou même voit son taux d’approbation dépasser les 50 %, a déclaré Maurício Santoro, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de Rio de Janeiro.

En outre, a déclaré Santoro, la crédibilité de Lula et de son Parti des travailleurs a été assaillie par une enquête tentaculaire sur la corruption. Des responsables du parti ont été emprisonnés, dont Lula, dont les condamnations ont ensuite été annulées pour des raisons de procédure. La Cour suprême a alors statué que le juge présidant l’affaire s’était entendu avec les procureurs pour obtenir une condamnation.

Lula et ses partisans ont affirmé qu’il avait été victime d’un chemin de fer. D’autres étaient prêts à regarder au-delà d’éventuelles malversations comme un moyen de renverser Bolsonaro et de rassembler la nation.

“J’ai toujours voulu aller à l’inauguration, je ne pensais pas avoir la chance d’y voir Lula après son incarcération”, a déclaré Tamires Valente, 43 ans, un professionnel du marketing de Brasilia. “Je suis très émotif, Lula le mérite.”

Mais les partisans de Bolsonaro refusent d’accepter que quelqu’un qu’ils considèrent comme un criminel revienne au plus haut poste. Et avec des tensions brûlantes, une série d’événements a fait craindre que la violence n’éclate le jour de l’inauguration.

Le 12 décembre, des dizaines de personnes ont tenté d’envahir un bâtiment de la police fédérale à Brasilia et ont incendié des voitures et des bus dans d’autres quartiers de la ville. Puis, la veille de Noël, la police a arrêté un homme de 54 ans qui a reconnu avoir fabriqué une bombe trouvée sur un camion-citerne se dirigeant vers l’aéroport de Brasilia.

Il avait campé devant le quartier général de l’armée de Brasilia avec des centaines d’autres partisans de Bolsonaro depuis le 12 novembre. Il a déclaré à la police qu’il était prêt pour la guerre contre le communisme et a planifié l’attaque avec des personnes qu’il avait rencontrées lors des manifestations, selon des extraits de sa déposition publiés. par les médias locaux.

Bolsonaro a finalement condamné le complot à la bombe dans un discours d’adieu le 30 décembre sur les réseaux sociaux, quelques heures avant de s’envoler pour les États-Unis. Son absence le jour de l’investiture marque une rupture avec la tradition.

Au lieu de Bolsonaro, un groupe représentant divers segments de la société a joué le rôle de présenter à Lula l’écharpe présidentielle à Lula au sommet de la rampe du palais présidentiel. De l’autre côté de la mer de personnes se tenant devant le palais, les partisans ont tendu un immense drapeau brésilien au-dessus de leurs têtes.

S’adressant à la foule, Lula a énuméré les insuffisances des fonds publics qui affecteront le peuple brésilien. Il a déclaré que, selon le rapport de l’équipe de transition sur le gouvernement de Bolsonaro, les manuels n’ont pas été imprimés pour les écoles publiques, il n’y a pas suffisamment de médicaments gratuits et de vaccins COVID-19, la menace de fermeture des universités fédérales et les autorités de la défense civile ne peuvent pas travailler. pour prévenir les catastrophes.

« Qui paie le prix de cette panne d’électricité, c’est, une fois de plus, le peuple brésilien », a-t-il dit, et a été rapidement accueilli par un chant de la foule : « Pas d’amnistie ! Pas d’amnistie ! Pas d’amnistie !