Le Brésilien Lula présente sa nation – et lui-même – comme un nouveau leader du Sud global

NATIONS UNIES (AP) — « Le Brésil est de retour. » Cela a été le refrain de Luiz Inacio Lula da Silva pendant la majeure partie de l’année dernière, le président déployant ce slogan percutant pour présenter le Brésil – et lui-même – comme un leader du Sud ne se contentant plus de respecter le fonctionnement dépassé du monde.

L’année dernière, Lula a contrecarré la tentative de réélection de l’extrême droite Jair Bolsonaro, qui s’est montré peu intéressé par la géopolitique ou la diplomatie au cours de ses quatre années de mandat. Lula, en revanche, a parcouru le monde et visité 21 pays ces derniers mois, des États-Unis à la Chine, de l’Italie à l’Inde, de l’Argentine à l’Angola. Il a cherché à renforcer la crédibilité du Brésil à chaque visite d’État et discours, forum multilatéral après l’autre.

Mardi, son discours à l’Assemblée générale de l’ONU marquera son retour à cette tribune pour la première fois depuis 2009, la dernière année du deuxième mandat de sa précédente présidence.

« Nous verrons des références au récit du « Brésil est de retour », alors que le Brésil cherche à se projeter plus largement comme un pays qui veut non seulement préserver, mais aussi diriger les réformes du système multilatéral dans les années à venir », a déclaré Oliver Stuenkel. , professeur agrégé de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, une université de Sao Paulo. Cela servira également à le contraster avec Bolsonaro, qui n’était pas considéré comme un partisan fiable du multilatéralisme.

La victoire électorale de Lula l’année dernière a été la plus étroite de l’histoire moderne du Brésil, et le danger d’une polarisation féroce au sein de la jeune démocratie brésilienne était évident même après son entrée en fonction. Les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut la capitale pour tenter de l’évincer du pouvoir.

Beaucoup pensaient que Lula devrait rester chez lui pour se concentrer exclusivement sur les problèmes intérieurs et sur la guérison d’une société déchirée. Mais il a parallèlement poursuivi un tourbillon de tournées internationales plus typiques d’un second mandat présidentiel.

FAVORISER UNE GOUVERNANCE MONDIALE – À LA MANIÈRE DU BRÉSIL

Au cours de ses voyages, Lula a plaidé en faveur d’une gouvernance mondiale qui accorde plus de poids aux pays du Sud et a préconisé une diminution de la domination du dollar dans le commerce. Il a clairement indiqué que le Brésil n’avait pas l’intention de se ranger du côté des États-Unis ou de la Chine, les deux plus grandes économies mondiales et les deux plus grands partenaires commerciaux du Brésil.

Et il a refusé de se joindre à Washington et à l’Europe occidentale pour soutenir la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe, appelant plutôt à un club de nations pour servir de médiateur dans les pourparlers de paix. Après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, Lula a déclaré qu’il réexaminerait l’adhésion du Brésil à la Cour.

Les commentaires de Lula sur certaines de ces questions ont déjà fait sourciller à Washington, voire suscité des critiques. Certains seront probablement présents lors de son discours de mardi.

«Je m’attends à ce que Lula prononce un discours très fort pour défendre le Sud global, pour défendre un ordre multipolaire avec un rôle beaucoup plus important pour l’ONU et pour la nécessité pour les pays riches, y compris les États-Unis, de payer leur juste part sur les questions climatiques.» « , a déclaré Brian Winter, expert de longue date du Brésil et vice-président du Conseil des Amériques, basé à New York. « Je ne pense pas que Lula laissera passer une occasion de défendre ces causes devant le monde. »

Lorsque Lula a pris ses fonctions en janvier, certains membres de l’administration Biden s’attendaient à ce qu’il devienne un allié fidèle, mais il a été reconnu qu’il s’agissait plutôt d’un partenaire qui, selon Winter, « ne changera pas fondamentalement sa vision du monde ».

Biden et Lula devraient tenir une réunion bilatérale à New York mercredi et participer à un événement avec les organisateurs syndicaux, a déclaré vendredi aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Les présidents brésilien et américain, qui s’expriment en premier et en deuxième position à l’assemblée générale, se rencontrent également généralement dans les coulisses quelques minutes à l’avance. Cela ne s’est pas produit l’année dernière avec Bolsonaro au pouvoir.

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, au moins, Biden semble être devenu plus disposé à dépasser les divergences avec des alliés compliqués qu’il a absolument besoin de garder proches pour le bien de la stabilité. Son approche pragmatique a été mise en évidence lors du sommet du G20 à New Delhi ce mois-ci, lors de ses interactions amicales avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Ces deux dirigeants n’ont pas hésité à dire non à Biden et n’ont guère tenu compte lorsqu’il a fait part de leurs inquiétudes concernant leur bilan en matière de droits humains.

Les divergences de Lula avec Washington se sont manifestées ce week-end, lorsqu’il a ravivé les relations avec Cuba et dénoncé la politique de Washington à l’égard de cette île des Caraïbes. Cuba « est victime d’un embargo économique illégal. Le Brésil est contre toute mesure coercitive unilatérale », a déclaré Lula samedi à La Havane, ajoutant que le Brésil s’oppose à son inscription sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme.

Lula a également rendu visite au Vénézuélien Nicolas Maduro en mai. Là-bas, il a déclaré que les allégations concernant l’autoritarisme du pays découlaient d’un faux récit – malgré les nombreuses arrestations politiques et ingérences électorales ainsi que les menaces contre les journalistes. Certains à Washington avaient initialement espéré que Lula pourrait aider à faire avancer un programme commun au Venezuela, a déclaré Winter.

LULA A DES CONCURRENTS DANS SA CANDIDATURE À LA LEADERSHIP

Lula n’est pas le seul à avoir l’ambition de concrétiser sa vision du monde en développement qu’il a créée. Modi s’est efforcé de faire de même, déclarant dans un discours prononcé le mois dernier pour la fête de l’indépendance que « l’Inde est en train de devenir la voix du Sud global ». Et l’Inde a une plus grande importance économique et stratégique pour le monde que le Brésil, ce qui rend la quête de Lula pour occuper ce rôle plus difficile, selon Thomas Traumann, un analyste politique brésilien.

Cela était peut-être évident au début du mois lorsque Modi a annoncé l’entrée de l’Union africaine au G20. Son président, Azali Assoumani, a traversé rapidement la pièce et les deux hommes ont partagé une chaleureuse étreinte d’ours. Tandis qu’ils s’embrassaient, Lula restait assis tout en applaudissant à quelques mètres de là et presque hors du cadre de la caméra. Ensuite, il a brièvement serré la main d’Assoumani.

Lula aura également l’occasion d’accueillir des dirigeants étrangers dans d’importants forums multilatéraux dans les années à venir, en accueillant le G20 l’année prochaine et probablement la conférence des Nations Unies sur le climat en 2025.

Lula est déjà au moins l’une des « voix les plus importantes en faveur d’une refonte de l’architecture politique et économique établie après la Seconde Guerre mondiale », sinon la plus importante, a déclaré Paulo Peres, politologue à l’Université fédérale de Rio Grande. faire Sul. Et son discours de mardi reflétera les revendications de longue date du Brésil – à savoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU – ainsi que les efforts de Lula jusqu’à présent cette année.

Peres a déclaré : « Le discours d’ouverture est le point culminant de ces derniers mois, au cours desquels Lula a travaillé pour repositionner le Brésil sur la scène internationale. »

Les journalistes de l’AP Eleónore Hughes ont contribué depuis Rio de Janeiro et Aamer Madhani depuis Washington. David Biller est directeur de l’information au Brésil pour Associated Press, basé à Rio de Janeiro. Suivez-le sur http://twitter.com/DLBiller

