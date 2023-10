RIO DE JANEIRO (AP) — Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a opposé vendredi son veto aux principaux aspects d’un projet de loi adopté par le Congrès qui menaçait d’annuler la protection des droits fonciers des peuples autochtones.

Le projet de loi proposait de consacrer une théorie juridique selon laquelle la date de promulgation de la Constitution brésilienne – le 5 octobre 1988 – devrait être la date limite à laquelle les peuples autochtones devaient déjà occuper physiquement la terre ou se battre légalement pour réoccuper le territoire.

Cette théorie juridique a été rejetée par la Cour suprême du Brésil en septembre. Une semaine plus tard, le Sénat – dominé par des législateurs conservateurs soutenus par le puissant secteur agroalimentaire brésilien – a approuvé le projet de loi par 43 voix pour et 21 contre.

Vendredi était la date limite pour que Lula agisse s’il voulait bloquer tout ou partie de la législation.

«Aujourd’hui, j’ai opposé mon veto à plusieurs articles (de la loi)… conformément à la décision de la Cour suprême sur le sujet. Parlons et continuons à travailler pour que nous puissions continuer à avoir, comme aujourd’hui, la sécurité juridique et le respect des droits des peuples autochtones », a déclaré Lula sur les réseaux sociaux.

Les partisans de la législation ont déclaré qu’elle était nécessaire pour assurer une sécurité juridique aux propriétaires fonciers, affirmant qu’il existe un malaise dans les zones rurales en raison d’un manque perçu de limites à l’expansion des territoires autochtones.

Les groupes de défense des droits des peuples autochtones affirment que le concept de délai est injuste car il ne tient pas compte des expulsions et des déplacements forcés des populations autochtones, en particulier pendant les deux décennies de dictature militaire du Brésil.

Lula a opposé son veto à toutes les références à la théorie du délai et à d’autres dispositions jugées préjudiciables aux droits autochtones, comme l’autorisation de l’exploitation minière et de la culture d’organismes génétiquement modifiés.

« Nous pouvons considérer les vetos présentés ici par le président comme une grande victoire, (…) garantissant la cohérence du gouvernement avec l’agenda indigène, environnemental et international », a déclaré la ministre des Peuples indigènes, Sonia Guajajara, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec Lula. dans la capitale, Brasilia.

Le président n’a pas opposé son veto à l’ensemble du projet de loi, comme le demandaient certains groupes de défense des droits autochtones. Les articles maintenus sont conformes à la tradition de la politique indigène brésilienne depuis la Constitution de 1988, a déclaré le ministre des Relations institutionnelles, Alexandre Padilha, dans un communiqué.

Célia Xakriabá, députée fédérale de l’État de Minas Gerais, dans le sud-est du pays, a salué l’action de Lula mais a déclaré que « le projet traite toujours d’autres problèmes très graves pour les peuples autochtones ».

« Nous continuons à nous mobiliser pour garantir nos droits ! » a-t-elle ajouté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, Lula, de gauche, a accordé beaucoup plus d’attention aux revendications des peuples autochtones que son prédécesseur d’extrême droite, Jair Bolsonaro, notamment en délimitant huit nouveaux territoires autochtones.

Mais sans majorité au Congrès, il a dû faire face à d’intenses pressions de la part des législateurs conservateurs qui ont bloqué son programme environnemental.

« Le veto partiel est stratégique car on estime qu’un veto total serait plus facile à renverser au Congrès », a déclaré sur X Thiago Amparo, professeur de droit au groupe de réflexion et à l’université de la Fondation Getulio Vargas.

Le groupe de pression pour l’agro-industrie, connu sous son acronyme portugais FPA, a déclaré dans un communiqué qu’il chercherait à faire annuler le veto de Lula lorsque le projet de loi serait renvoyé au Congrès.

Eléonore Hughes, Associated Press