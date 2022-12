Le Brésilien Lula fait appel à 16 ministres avant son investiture

RIO DE JANEIRO (AP) – Le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a nommé 16 ministres jeudi, faisant appel à deux membres de son parti qui supervisaient les États du nord-est du Brésil pour superviser les systèmes d’éducation et de protection sociale du pays.

Lula devrait prendre ses fonctions dans un peu plus d’une semaine et a encore une dizaine de nominations à faire. Mais il a fait appel à des membres de longue date de son Parti des travailleurs pour diriger deux des postes les plus importants de son administration.

Camilo Santana, ancien gouverneur de l’Etat de Ceara, présidera le ministère de l’éducation. Pendant ce temps, l’ancien gouverneur de Piaui, Wellington Dias, sera le ministre du développement social du Brésil. Ils ont deux des budgets ministériels les plus importants, ce dernier supervisant les dépenses sociales massives du gouvernement.

Le ministre de la Santé de Lula sera Nísia Trinidade, qui tout au long de la pandémie de COVID-19 a dirigé l’institut gouvernemental de recherche en santé Fiocruz, qui produit également des vaccins.

L’équipe de transition de son administration a présenté un rapport lors de l’événement de jeudi faisant le point sur le gouvernement fédéral et affirmant que quatre ans sous le président Jair Bolsonaro avaient produit des revers importants dans les domaines de la santé et de l’éducation. Lula a déclaré que ces domaines et la lutte contre la pauvreté seront ses principales priorités une fois de retour au poste qu’il a occupé de 2003 à 2010.

“Je veux juste que la société brésilienne sache que le Brésil que nous avons trouvé en décembre 2022, nous avons reçu ce gouvernement dans une situation de pénurie – une situation dans laquelle les choses les plus simples ont été faites de manière irresponsable”, a déclaré Lula dans des déclarations télévisées depuis la capitale, Brasilia.

“Nous n’avons pas honte de dire que nous voulons des ministres politiques”, a-t-il déclaré. “Ce que nous voulons, ce sont des politiciens efficaces qui ont la compétence pour faire de la politique et mettre en place un bon gouvernement.”

Afin d’assurer sa courte victoire électorale sur Bolsonaro, Lula et son Parti des travailleurs de gauche ont cherché des alliances avec des modérés et même d’anciens ennemis politiques. Il s’agit notamment du vice-président élu Geraldo Alckmin, qui a défié Lula lorsqu’il s’est présenté à la réélection en 2006. D’autres alliés cruciaux, cependant, n’ont pas encore été nommés, notamment l’ancienne ministre de l’environnement Marina Silva et Simone Tebet, qui a terminé troisième de la course présidentielle. premier tour avant d’approuver Lula.

Les nominations par Lula jeudi de six femmes à la tête de ministères – y compris les postes de la culture, de l’égalité raciale et de la science et de la technologie – semblaient viser à répondre aux critiques selon lesquelles ses précédents choix au sein du Cabinet n’avaient inclus aucune femme. Il a également nommé ses trois premiers ministres noirs.

Lula a annoncé jeudi qu’Alckmin partagera son temps entre les fonctions de vice-président et la direction du ministère du développement, de l’industrie et du commerce. Ce ministère faisait auparavant partie du ministère de l’économie de Bolsonaro, que Lula est en train de rétablir avec le ministère de la planification et du budget et le ministère des finances. Cela n’explique qu’une partie de l’augmentation potentielle des postes ministériels sous Lula, qui devrait avoir 37 ministres, contre 22 sous Bolsonaro.

Jeudi, Lula a assuré aux participants à Brasilia – ainsi qu’aux acteurs du marché attentifs désireux que son gouvernement fasse preuve de retenue budgétaire – qu’un Cabinet plus grand ne signifiera pas plus de dépenses et que les ministres devront se serrer la ceinture. Il a maintenant nommé un total de 21 ministres.

Certains des postes qui seront annoncés la semaine prochaine sont minutieusement négociés dans les coulisses. Les principaux postes restants au Cabinet comprennent ceux de ministre de l’Environnement et de ministre de l’Agriculture – des nominations sensibles pour le puissant caucus agricole du Congrès et comme moyen de démontrer un engagement à inverser la déforestation galopante de la forêt amazonienne brésilienne sous Bolsonaro.

Silva, qui a été ministre de l’Environnement de Lula pendant la majeure partie de ses deux premiers mandats présidentiels, a été présenté comme un candidat sérieux pour reprendre ce rôle. Mais elle a également été repoussée au motif qu’elle est trop radicale et que sa nomination pourrait irriter l’industrie agricole.

Le futur rôle de Tebet a également été reporté à la semaine prochaine. Elle avait exprimé son intérêt pour le ministère du développement social de haut niveau qui s’est rendu à Dias.

Diane Jeantet, Associated Press