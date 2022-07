Le Brésilien Lula da Silva demande le calme après le meurtre d’un allié

SAO PAULO — Sous haute sécurité et portant un gilet pare-balles, l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a participé à un rassemblement politique dans la capitale Brasilia. Après avoir traversé un détecteur de métaux, des centaines de partisans du Parti des travailleurs se sont rassemblés près de la scène, où da Silva les a appelés à rester pacifiques et à éviter les confrontations avec des adversaires.

Le plaidoyer de Da Silva cette semaine reflète les inquiétudes croissantes des politiciens, des autorités et des électeurs concernant la campagne présidentielle brésilienne et les élections d’octobre. Le gauchiste est en tête de tous les sondages pour retrouver le poste qu’il a occupé entre 2003 et 2010, mais le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaro a laissé entendre qu’il pourrait ne pas accepter les résultats, tout en exhortant ses alliés à s’armer.