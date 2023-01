Le Brésilien Lula condamne l’assaut contre la capitale et promet des sanctions

« Les terroristes qui promeuvent la destruction d’espaces publics à Brasília sont identifiés et punis. Demain nous reprendrons le travail au Palais Présidentiel. Démocratie pour toujours. Bonne nuit », le président tweeté après son arrivée dans la capitale, Brasilia, de São Paulo. Il est passé devant des fenêtres brisées et des œuvres d’art déchirées dans le palais présidentiel et a été emmené par deux juges pour voir la destruction à la Cour suprême, selon la chaîne de télévision locale Globo.

“Absolument RIEN ne justifie l’omission et la coexistence du secrétaire à la sécurité publique et du gouverneur du district fédéral avec des criminels qui avaient précédemment annoncé qu’ils mèneraient des actes de violence contre les pouvoirs constitutionnels”, a écrit le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes dans sa décision.

Rocha tweeté plus tôt dans la journée que plus de 400 personnes avaient été arrêtées et que les autorités s’efforçaient d’identifier d’autres personnes impliquées dans ce qu’il a qualifié d'”actes terroristes” dans la capitale.

Le gouvernement de Lula a également convoqué les gouverneurs de tout le Brésil – le plus grand pays d’Amérique latine en termes de superficie et de population – pour une réunion spéciale à la suite de l’attaque, selon les médias locaux, alors que les manifestations dans quatre États bloquaient les autoroutes.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a fait référence à des “images terribles” du Brésil et a déclaré que “les attaques violentes contre les institutions démocratiques sont une attaque contre la démocratie qui ne peut être tolérée”. Président Alberto Fernández d’Argentine m’a dit lui et le pays avaient un “soutien inconditionnel” à Lula “face à cette tentative de coup d’État à laquelle il est confronté”.

L’attaque a fait de nombreuses comparaisons avec celle menée contre le Capitole américain par les partisans du président Donald Trump – le modèle politique de Bolsonaro – le 6 janvier 2021. Bien que l’insurrection à Brasilia ait été plus large – attaquant non seulement la législature mais trois branches du gouvernement – il n’y a eu aucun rapport de décès dans les heures qui ont suivi. Le Congrès et la Cour suprême du Brésil sont en vacances, et aucun législateur ou juge n’était présent. Cinq personnes sont mortes pendant ou immédiatement après l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.