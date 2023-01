Le Brésilien Lula bien accueilli par les dirigeants latino-américains

RIO DE JANEIRO (AP) – Au cours de sa première journée complète en tant que président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré lundi des chefs d’État latino-américains reflétant le désir de la région de voir le pays assumer un rôle plus important sur la scène internationale.

Le prédécesseur de Lula, Jair Bolsonaro, a rarement voyagé à l’étranger ou reçu des chefs d’État en visite et s’est retrouvé de plus en plus isolé.

Mais les dirigeants régionaux se sont envolés pour le Brésil pour saluer le retour de Lula pour son troisième mandat à la présidence.

Dans la première moitié de lundi, il a rencontré les présidents Alberto Fernández de l’Argentine, Luis Arce de la Bolivie et Guillermo Lasso de l’Équateur, et devrait plus tard s’asseoir avec le Chilien Gabriel Boric et le Colombien Gustavo Petro. D’autres se sont également rendus dans la capitale, Brasilia, dimanche et ont félicité Lula pour son investiture.

“C’était un symbole très puissant de désir dans la région que les dirigeants souhaitent que le Brésil revienne”, selon Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, une université. “Les dirigeants latino-américains veulent un Brésil actif et engagé.”

Lundi après-midi, Lula doit rencontrer Wang Qishan, le vice-président de la Chine, de loin la plus grande destination d’exportation du Brésil. Bien que Bolsonaro ait atténué ses attaques contre la Chine dans la seconde moitié de son administration, il est important que la Chine dialogue avec l’administration de Lula et s’assure que la plus grande nation d’Amérique latine reste un véritable partenaire, a déclaré Stuenkel.

Lula doit ensuite recevoir le président angolais et des représentants de Cuba, du Venezuela et du Pérou.

David Biller, l’Associated Press