Le Brésilien Lula appelle Israël et le Hamas à épargner les enfants — RT World News

Le dirigeant brésilien a suggéré que l’ONU et la communauté internationale lancent une intervention humanitaire urgente à Gaza.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé à un cessez-le-feu urgent dans le conflit israélo-palestinien afin de protéger les enfants pris dans les violences, tout en exhortant l’ONU et la communauté internationale à agir immédiatement pour prévenir les violations des droits humains.

Dans un message publié mercredi sur X (anciennement Twitter), le dirigeant brésilien a appelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et les pays du monde entier à mettre fin à « la violation la plus grave des droits de l’homme dans le conflit au Moyen-Orient ».

« Les enfants ne doivent jamais être pris en otage, où que ce soit dans le monde. » Lula a insisté.

Le président a souligné que le Hamas doit libérer les enfants israéliens qui ont été enlevés à leurs familles et qu’Israël doit cesser ses bombardements sur Gaza afin que les enfants palestiniens et leurs mères puissent quitter la zone et traverser la frontière avec l’Égypte.

« Une intervention humanitaire internationale est nécessaire de toute urgence. Un cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence pour défendre les enfants israéliens et palestiniens. Lula a écrit. Il a ajouté que le Brésil se joindrait à tous les efforts visant à amener le conflit à un point final. « fin immédiate et définitive ».

Le président russe Vladimir Poutine a également appelé le Hamas et les Forces de défense israéliennes (FDI) à « Laissez les femmes et les enfants en paix » et éviter de cibler des civils. « La Russie est bien consciente qu’Israël et la Palestine [feel] amertume très forte, mais il faut s’efforcer de minimiser les pertes civiles », il a dit.















Moscou a exhorté à plusieurs reprises les deux parties à mettre fin immédiatement aux hostilités et a condamné le ciblage de civils lors d’opérations militaires et la prise d’otages. « inacceptable. »

La dernière vague de violence a commencé samedi lorsque le Hamas, un groupe militant palestinien qui contrôle une grande partie de Gaza, a lancé « l’opération Al-Aqsa Flood », tirant des roquettes et envoyant des commandos profondément en territoire israélien. L’armée israélienne a répondu en bombardant Gaza et en coupant tous ses services publics, alors qu’Israël déclarait officiellement la guerre.

Jeudi matin, Israël avait enregistré au moins 1 300 morts et quelque 3 300 blessés parmi ses citoyens. Les autorités palestiniennes à Gaza ont recensé au moins 1 203 morts et plus de 5 763 blessés depuis le début des hostilités.