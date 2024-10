Le Brésilien Lula annule son voyage au sommet des BRICS — RT World News

Le président ne pourra pas assister à l’événement en personne en raison d’un traumatisme crânien

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ne pourra pas se rendre en Russie pour la réunion annuelle des BRICS en raison d’une blessure qu’il a subie en début de semaine.

Le sommet de trois jours débutera mardi à Kazan, la cinquième plus grande ville de Russie. Lula devait rencontrer les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping en marge de l’événement. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, assistera à la conférence.

« Le président Luiz Inacio Lula da Silva, conformément à l’avis médical, ne se rendra pas au sommet des BRICS à Kazan en raison d’un obstacle temporaire aux vols longue distance », a déclaré dimanche son bureau dans un bref communiqué. Il a ajouté que Lula participerait à l’événement par vidéoconférence et reprendrait son emploi du temps normal plus tard dans la semaine.

L’homme politique vétéran de 78 ans a été hospitalisé après avoir été blessé lors d’un incident non précisé à sa résidence samedi. Selon un communiqué de l’hôpital Sirio-Libanes de Sao Paulo, le président a subi un traumatisme contondant à l’arrière de la tête. Selon les médias locaux, il s’était glissé dans sa salle de bain.















« Après examen par l’équipe médicale, il lui a été conseillé d’éviter les vols longue distance », dit l’hôpital. Le président a depuis été démis de ses fonctions et est rentré chez lui.

Les BRICS ont été initialement fondés en 2006 par la Russie, la Chine, l’Inde et le Brésil pour stimuler le commerce et les investissements dans les économies respectives. Le groupe s’est finalement agrandi pour inclure neuf membres et a élargi son ordre du jour à la sécurité et à d’autres questions mondiales.

« Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial » Lula l’a dit l’année dernière. « Nos pays représentent ensemble un tiers de l’économie mondiale. »