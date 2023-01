Le Brésilien Lula a été inauguré en tant que nouveau président après que Bolsonaro se serait enfui en Floride, domicile d’un combattant du MMA

Le gauchiste brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a prêté serment dimanche en tant que président, son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro étant notamment absent.

Bolsonaro, désormais dépourvu de l’immunité présidentielle, serait parti vendredi pour les États-Unis, toujours sans admettre sa défaite depuis l’élection d’octobre. Bolsonaro aurait l’intention de rester en Floride pendant au moins un mois, selon le New York Times, louant la maison d’Orlando d’un combattant professionnel d’arts martiaux mixtes à quelques kilomètres de Disney World.

Dans un discours prononcé dimanche devant le Congrès brésilien, Lula s’en est pris au président sortant du plus grand pays d’Amérique latine, accusant Bolsonaro d’avoir proféré des menaces antidémocratiques à la suite de l’élection la plus tendue depuis une génération et promettant de demander des comptes aux membres de son administration.

“Nous ne portons aucun esprit de vengeance contre ceux qui ont tenté d’assujettir la nation à leurs desseins personnels et idéologiques, mais nous garantirons l’État de droit”, a déclaré Lula, selon Reuters, sans mentionner nommément Bolsonaro. “Ceux qui se sont trompés répondront de leurs erreurs.”

“Sous les vents de la redémocratisation, nous avions l’habitude de dire:” Plus jamais la dictature “”, a-t-il ajouté, selon le Times. “Aujourd’hui, après le terrible défi que nous avons surmonté, nous devons dire ‘Démocratie pour toujours'”.

Lula, une fois contraint à une pause politique alors qu’il purgeait 580 jours de prison pour corruption avant que la Cour suprême du pays n’annule les condamnations, a juré dimanche que lors de son nouveau troisième mandat en tant que président, il s’attaquerait à la déforestation et au changement climatique et invoquerait des restrictions plus strictes sur les armes à feu. Il a également critiqué la gestion par Bolsonaro de la pandémie de COVID-19, qui aurait fait 680 000 morts brésiliens. “Les responsabilités de ce génocide doivent faire l’objet d’une enquête et ne doivent pas rester impunies”, a déclaré Lula.

Lors de son inauguration élaborée – qui comprenait un cortège, un festival de musique et des centaines de milliers de supporters remplissant l’esplanade centrale de la capitale Brasília – Lula a annoncé qu’il acceptait une ceinture présidentielle verte et jaune du “peuple brésilien”.

Brisant la tradition, un éboueur a remis l’écharpe au nouveau président parce que Bolsonaro sortant n’était pas là pour le faire.

“Nous sommes impatients de poursuivre le solide partenariat américano-brésilien dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la durabilité, de l’innovation et de l’inclusion”, a tweeté le secrétaire d’État américain de l’administration Biden, Antony Blinken. “Voici un brillant avenir pour nos pays – et pour le monde.”

Le roi Charles a également félicité Lula, disant dans une lettre qu’il était “encouragé de vous entendre souligner l’urgence de s’attaquer à la crise climatique dans votre discours de victoire et à la COP27”.

Quelques heures avant l’annonce de son départ, Bolsonaro s’est adressé au pays en tant que président sur ses réseaux sociaux. Parfois au bord des larmes, Bolsonaro a déclaré qu’il n’était pas en mesure de trouver une alternative légale ou un soutien suffisant pour changer le cours de l’histoire et empêcher son départ de ses fonctions.

“Comme il a été difficile de rester silencieux pendant deux mois, en travaillant pour trouver des alternatives”, a-t-il déclaré. “Si tu es contrarié, mets-toi à ma place. J’ai donné ma vie à ce pays.”

Bolsonaro a également condamné une récente alerte à la bombe à Brasilia, affirmant que ce n’était pas le moment d’attaquer les gens mais plutôt d’essayer de créer une opposition contre le futur gouvernement.

“Nous avons perdu une bataille, mais nous ne perdrons pas la guerre”, a-t-il déclaré. “Le monde ne se termine pas le 1er janvier.”

Une foule de partisans se tenait devant la résidence présidentielle sous une pluie battante, écoutant un signe de leur chef, et beaucoup ont été déçus. Certains ont crié les mots “traître” et “lâche”. Une femme a pleuré, selon l’Associated Press.

Depuis sa défaite électorale, certains des partisans les plus purs et durs de Bolsonaro campent devant des bâtiments militaires à Brasilia et ailleurs dans le pays, demandant aux forces armées d’intervenir. Beaucoup pensaient que les résultats des élections étaient frauduleux ou peu fiables et espéraient que Bolsonaro resterait d’une manière ou d’une autre au pouvoir.

D’autres ont bloqué des routes et des autoroutes ou incendié des bus et des camions. La police enquête également sur la tentative d’invasion du quartier général de la police fédérale à Brasilia au début du mois et a déclaré que la plupart des 32 personnes recherchées avaient eu des contacts avec le campement pro-Bolsonaro de Brasilia.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.